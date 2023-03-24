بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣

الجمعة 24/مارس/2023 - 07:46 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالاوي ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣، ويخوض منتخب مصر مباراته رقم ٣ في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانب المنتخبين كل من غينيا واثيوبيا.

بث مباشر لمباراة منتخب مصر ومالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية ويشارك النجم المصري العالمي محمد صلاح في تشكيلة الفراعنة اليوم لفك الاشتباك بين منتخبات المجموعة حيث حصل كل فريق على ٣ نقاط بعد فوز مصر بمباراة وخسارة مباراة إثيوبيا.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مصر ضد مالاوي

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ويحتاج منتخب مصر الفوز بمباراة اليوم على حساب مالاوي من أجل المنافسة على بطاقة التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

واستقر البرتغالي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على تشكيل مباراة مالاوي اليوم والمكون من في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي – محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - محمد هاني.

خط الوسط: طارق حامد - محمود حمادة – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

مشاهدة بث مباراة منتخب مصر ومالاوي مباشر