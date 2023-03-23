«أبوظبي التجاري مصر» ينضم لبرنامج الأمم المتحدة لتمكين المرأة

الخميس 23/مارس/2023 - 11:57 م

انضم بنك أبوظبي التجاري مصر لقائمة المؤسسات المشاركة في مبادرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز مبادئ تمكين المرأة وهي مجموعة من المبادئ التي وضعتها مؤسسة UN Global Compact وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تقدم إرشادات للمؤسسات حول كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان وسوق العمل والمجتمع ككل.

يستهدف البنك من خلال انضمامه لهذه المبادرة إلي تحقيق مبادئ حقوق الإنسان بشكل شامل وعادل، وتحقيق المساواة بين الجنسين في بيئة العمل بالإضافة إلى تحسين الآداء المؤسسي حيث أن الانضمام إلى مبادئ تمكين المرأة سيعزز التزام البنك نحو اتخاذ الإجراءات المستقبلية التي تساهم في خلق قيمة حقيقية من خلال الخبرة الواسعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في جميع أنحاء العالم وأفضل الممارسات في هذا الشأن.



الجدير بالذكر أن بنك أبوظبي التجاري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجية المجموعة للاستدامة والتي تركز بشكل أساسي على 4 عناصر رئيسية هى : ( المناخ ، الحوكمة، العملاء والمجتمع ، الموظفين) من خلال التركيز على تطوير بيئة أعمال أكثر استدامة بشكل يحقق أكبر قدر ممكن من الفائدة للعملاء والمساهمين والموظفين والمجتمع ككل.