سول: كوريا الشمالية تستعد لإطلاق قمر تجسس صناعى عسكرى الشهر المقبل

الخميس 23/مارس/2023 - 03:12 م

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونج-سوب" إن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية يجريان تحليلات عن أربعة صورايخ كروز أطلقتها كوريا الشمالية لتأكيد مواصفتها بطريقة أكثر تفصيلا، مشيرا إلى أن هناك احتمالا أن تطلق كوريا الشمالية أول قمر تجسس صناعي عسكري لها خلال الشهر المقبل، حيث أعلنت عن خطة لإنهاء استعدادات الإطلاق بحلول أبريل.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في جلسة برلمانية للجنة الدفاع الوطني الكورى عقدت اليوم الخميس ونقلتها وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وأضاف وزير الدفاع الكورى أن كوريا الشمالية تعمل على اكتساب التقنيات اللازمة لإطلاق قمر صناعي من خلال عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، لافتا إلى أنه يعتقد أن كوريا الشمالية قد حققت تقدما ملحوظا واكتسبت التقنيات اللازمة لتصغير الرؤوس الحربية النووية وتركيبها على أسلحة تكتيكية.

ورفض احتمالية قيام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بتحالف عسكري ثلاثي على خلفية تحسن العلاقات بين سول وطوكيو في الآونة الأخيرة، مضيفا أن الحديث عن التحالف العسكري (الثلاثي) غير مناسب، ولا يوجد مثل ذلك الاحتمال على الإطلاق، نافيا التكهنات بأن مساعي سول إلى «التطبيع الكامل» لاتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع طوكيو قد يؤدي إلى توقيع اتفاقية دعم لوجستي ثنائي واندماج سول في نظام الدفاع الصاروخي الواسع للولايات المتحدة.

وكانت كوريا الشمالية قد صعدت التوترات من خلال الاستفزازات الصاروخية المتتالية حيث رصدت هيئة الأركان المشتركة في سول عمليات إطلاق صواريخ «متعددة» من مدينة "هامهونج" شرقي كوريا الشمالية صباح الأربعاء، بما في ذلك إطلاقها لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ -17" في الأسبوع الماضي، تزامنا مع إجراء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات عسكرية مشتركة.