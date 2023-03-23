"الصحة العالمية".. غينيا الاستوائية تؤكد إصابة 8 حالات أخرى بمرض فيروس ماربورج

الخميس 23/مارس/2023 - 02:22 م

قالت منظمة الصحة العالمية إن وزارة الصحة في غينيا الإستوائية أكدت إصابة 8 حالات أخرى لمرض فيروس ماربورج ليصل بذلك عدد الحالات المؤكدة إلى 9 حالات منذ إعلان تفشى الحمى النزفية الفيروسية فى 13 فبراير الماضي.

ولفتت المنظمة في بيان اليوم الخميس في جنيف - إلى أنه تم تأكيد الحالات الجديدة بعد التحليل المختبرى لعينات إضافية، وأشارت إلى وجود 20 حالة محتملة حتى الان و20 حالة وفاة.

وقال البيان إنه تم الابلاغ عن الحالات الجديدة من مناطق كلها لها حدود دولية مع الكاميرون والجابون، كما أن هذه المناطق تفصل بينها نحو 150 كيلومترا ما يشير الى انتقال اوسع للفيروس.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي لإفريقيا بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة ماتشيديسو مويتى إن تأكيد هذه الحالات الجديدة هو إشارة مهمة لتوسيع نطاق جهود الاستجابة للايقاف السريع لسلسلة الانتقال، وتجنب تفشي محتمل على نطاق واسع وخسائر في الأرواح لأفريقيا، وحذرت من أن مرض ماربورج شديد الضراوة ولكن يمكن السيطرة عليه بشكل فعال ووقفه من خلال النشر الفوري لمجموعة واسعة من تدابير الاستجابة لتفشي المرض.

الجدير بالذكر أن ماربورج ينتقل إلى الاشخاص من خفافيش الفاكهة، وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين والأسطح والمواد، وتقول منظمة الصحة العالمية إن المرض شديد الضراوة ويسبب حمى نزفية بنسبة وفيات تصل إلى 88٪، وهو من نفس عائلة الفيروس الذي يسبب مرض فيروس الايبولا.

وقال بيان منظمة الصحة العالمية إنه لا توجد لقاحات أو علاجات مضادة للفيروسات معتمدة لعلاج الفيروس ولكن مع الرعاية الداعمة (معالجة الجفاف بالسوائل الفموية أو الوريدية)، وعلاج أعراض معينة تحسن البقاء على قيد الحياة.