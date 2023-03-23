عسكري أوكراني: قواتنا تطهر 30 كم من الضفة اليسرى لمنطقة خيرسون

الخميس 23/مارس/2023 - 02:22 م

أفادت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية اليوم الخميس بأن القوات المسلحة تقود بتطهير منطقة 30 كم من الضفة اليسرى لمنطقة خيرسون.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن القيادة القول إنه " حتى الآن، نعمل على جعل القوات الروسية تشعر بوجودنا، وضغطنا، وعلى وجه الخصوص، كجزء من المواجهة المضادة، نحاول تطهير 20-30 كم على الضفة اليسرى.

ندرك أنها مهمة صعبة إلى حد ما ومعقدة بسبب حقيقة أن القوات الوسية تحمي نفسها باستمرار بالمدنيين، وتحاول إخفاء وحداتها وقواعد معداتها في ساحات السكان المحليين خلف المباني السكنية”.

وتابعت القيادة أنه مع ذلك، تواصل القوات الروسية للأسف في قصف مدينة خيرسون وضواحيها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.