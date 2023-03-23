ads
السبت 25 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليابان تستأنف الرحلات الجوية إلى الصين بعد توقف 3 سنوات مطلع أبريل

اليابان
اليابان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلنت اليابان استئناف الرحلات الجوية بين العاصمة /طوكيو/ والبر الرئيسي للصين في الأول من شهر أبريل المقبل، بعد انقطاع دام لمدة نحو ثلاث سنوات. 
ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم /الخميس/ عن شركة الطيران  اليابانية القابضة "إيه.إن.إيه" قولها إنها تخطط لتسيير سبع رحلات ذهابًا وإيابًا في الأسبوع بين مطار هانيدا الدولى فى طوكيو ومطارى هونجكياو وبودنج الدوليين فى مدينة شانجهاى، مضيفة أنها ستبدأ الرحلات الجوية بين مدينتي هانيدا وبكين مع خمس رحلات ذهابا وإيابا فى الأسبوع على أن تزيد إلى 7 رحلات في الـ 10 من شهر أبريل المقبل.
كما أعلنت شركات خطوط الطيران اليابانية أيضًا أنها ستزيد عدد الرحلات الجوية بين بودنج وبكين بعد غد الأحد.
وتأتى الخطوة بعدما خففت حكومتا اليابان والصين قيود السفر الدولية.

طوكيو اليابان شانجهاى