اليابان تستأنف الرحلات الجوية إلى الصين بعد توقف 3 سنوات مطلع أبريل

الخميس 23/مارس/2023 - 02:06 م

أعلنت اليابان استئناف الرحلات الجوية بين العاصمة /طوكيو/ والبر الرئيسي للصين في الأول من شهر أبريل المقبل، بعد انقطاع دام لمدة نحو ثلاث سنوات.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم /الخميس/ عن شركة الطيران اليابانية القابضة "إيه.إن.إيه" قولها إنها تخطط لتسيير سبع رحلات ذهابًا وإيابًا في الأسبوع بين مطار هانيدا الدولى فى طوكيو ومطارى هونجكياو وبودنج الدوليين فى مدينة شانجهاى، مضيفة أنها ستبدأ الرحلات الجوية بين مدينتي هانيدا وبكين مع خمس رحلات ذهابا وإيابا فى الأسبوع على أن تزيد إلى 7 رحلات في الـ 10 من شهر أبريل المقبل.

كما أعلنت شركات خطوط الطيران اليابانية أيضًا أنها ستزيد عدد الرحلات الجوية بين بودنج وبكين بعد غد الأحد.

وتأتى الخطوة بعدما خففت حكومتا اليابان والصين قيود السفر الدولية.