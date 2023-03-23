جوتيريش يدعو جميع الدول الانضمام لمعاهدة الأمم المتحدة للمياه لمواجهة التحديات المائية

الخميس 23/مارس/2023 - 01:56 م

دعا الأمين العام للأمم المتحدة"أنطونيو جوتيريش" جميع الدول الانضمام لمعاهدة الأمم المتحدة للمياه وضمان تطبيقها بشكل كامل، لمواجهة التحديات المائية، وذلك على خلفية تعهد مسؤولين من أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بالانضمام إلى معاهدة الأمم المتحدة للمياه.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، جاءت هذه التعهدات في اليوم الأول لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي يُعقد بمقر المنظمة الأممية في نيويورك وقد يصبح العراق أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تنضم للمعاهدة، بما يفتح الباب لتوسيع عضوية الاتفاقية في منطقة تواجه العديد من التحديات المائية.

كما أصبحت نيجيريا رسميا اليوم الدولة الثامنة والأربعين التي تنضم للمعاهدة وسابع دولة إفريقية طرف في الاتفاق. نيجيريا، التي يبلغ عدد سكانها 213 مليون نسمة، هي أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان. وتشترك مع جيرانها في معظم مواردها المائية بما في ذلك بحيرة تشاد ونهر النيجر.

ذكرت الأمم المتحدة أن من الدول الأخرى التي أكدت نيتها الانضمام إلى المعاهدة: بنما، ناميبيا، جامبيا، النيجر، أوغندا، بنين، سيراليون وجنوب السودان. ومن المتوقع أن تعلن مزيد من الحكومات تعهدها بالانضمام إلى المعاهدة خلال مؤتمر المياه. وسيسهم توسيع عدد الدول الأطراف في المعاهدة، التي تغطي المنطقة الأوروبية وعددا متزايدا من الدول الإفريقية، في خلق فوائد طويلة الأمد لثلاثة مليارات شخص بأنحاء العالم.

يُشار إلى أن المعاهدة تعد أداة دولية قوية لتعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود. ومنذ اعتمادها عام 1992، تم توقيع أكثر من 100 اتفاق حول المياه المشتركة، ووفرت هذه الاتفاقات فوائد كثيرة للسكان، وعززت التعاون الإقليمي وجهود منع وقوع الصراعات والعمل المناخي وإنتاج الغذاء والطاقة والحفاظ على التنوع البيولوجي.