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السبت 25 مارس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تايوان تجري تدريبات عسكرية على صد هجوم وهمي من الساحل الشمالي للبلاد

تايوان
تايوان
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 أجرت تايوان تدريبات عسكرية على مواجهة هجوم وهمي من الساحل الشمالي للبلاد، وصد عمليات إنزال القوات المعادية.

 وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن التدريبات المضادة للإنزال جرت اليوم الخميس بالقرب من ميناء صيد في مدينة تاو يوان شمالي البلاد والتي تواجه مضيق تايوان دون استخدام الذخيرة الحية، لافتة إلى أن الموقع يقع على بعد 30 كيلومترا من وسط العاصمة "تايبيه"؛ حيث يوجد المكتب الرئاسي على بعد 3 كيلومترات من مطار تايوان الدولي.
يعتقد أن الموقع سيكون أحد نقاط الإنزال الرئيسية في حال حدوث غزو عسكري، وفي مثل ذلك الوضع، سيكون من المهم للغاية بالنسبة لتايوان منع القوات المعادية من إيجاد موطئ قدم لها للتقدم إلى الداخل.

تايوان هجوم وهمي تاو يوان