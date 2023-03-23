واتساب يقدم نسخة جديدة لتطبيق سطح المكتب بمميزات اتصال أفضل

الخميس 23/مارس/2023 - 12:13 م

أعلنت منصة واتساب عن نسخة جديدة من تطبيقها لأجهزة نظام التشغيل ويندوز. وذكر موقع "تك كرانش" التقني أن النسخة الجديدة من التطبيق تتمتع بمزايا أفضل لاسيما عند إجراء اتصال.

ويدعم الإصدار الجديد أيضًا المزامنة متعددة الأجهزة حتى تتمكن من استخدام واتساب حتى إذا كان هاتفك مغلقًا.. كما يتيح إجراء مكالمات جماعية مشفرة من طرف إلى طرف.

يدعم WhatsApp for Windows المحدث مكالمات الفيديو مع ما يصل إلى 8 أشخاص والمكالمات الصوتية مع ما يصل إلى 32 شخصًا.. يسمح تطبيق الهاتف المحمول أيضًا بإجراء مكالمات جماعية بحدود مماثلة.

قالت منصة واتساب إنها ستزيد من عدد الأشخاص المسموح بهم في مكالمة جماعية من الآن فصاعدًا.. مما يجعل الأمر أسهل إذا كان يريد المستخدم إجراء مكالمة جماعية على سطح المكتب الخاص.