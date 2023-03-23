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السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مدير وكالة الطاقة الذرية يحذر من خطورة الوضع في محطة زابوريجيا النووية

رافاييل جروسي
رافاييل جروسي
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 حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي من أنّ الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا لا يزال محفوفًا بالمخاطر بسبب استمرار انقطاع خط كهربائي جرّاء ضربة صاروخية روسية. وقال جروسي،  حسبما أفادت قناة (فرانس 24)، اليوم الخميس، إن "آخر خط كهربائي مخصّص للاستخدام في الحالات الطارئة لا يزال مقطوعًا وقيد الإصلاح منذ الأول من مارس"، موضحًا أن المحطة تتزوّد منذ ثلاثة أسابيع بالكهرباء من خط خارجي رئيسي واحد بجهد 750 كيلو فولت، وأي ضرر (قد يصيب هذا الخط) سيؤدي إلى انقطاع التيّار الخارجي بالكامل عن المحطّة.
وشدد المدير العام على أنّ السلامة النووية داخل المحطة لا تزال في حالة محفوفة بالمخاطر، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بضمان السلامة النووية للمحطة وحماية أمنها.

أوكرانيا محطة زابوريجيا