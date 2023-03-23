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السبت 25 مارس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 5.6 يضرب قبالة جزيرة "دالوبيري" الفلبينية

زلازل
زلازل
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 أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، اليوم الخميس، أن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة جزيرة "دالوبيري" في منطقة "كاليان" بإقليم "كاجيان"، دون ورود تقارير فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 17 كيلومترا شمال غرب الجزيرة، وعلى عمق 15 كيلومترا.
وأشار المعهد إلى أنه من المتوقع وقوع توابع زلزالية عقب هذا الزلزال.
يشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، والتي تشهد 90 في المئة من الزلازل المسجلة على مستوى العالم
 

زلازل الفلبين