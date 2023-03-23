بالصور.. أطعمة تمد جسمك بالنشاط والحيوية في رمضان

الخميس 23/مارس/2023 - 07:40 ص

في شهر رمضان الكريم يُعد اتباع نظام غذائي غني بالعناصر المفيدة، أمر مهم في شهر الصيام؛ لتعويض النقص الذي قد يحصل خلال فترة الصيام وتوفير الطاقة اللازمة للجسم.

وخلال السطور التالية نعرض لكم عبر «البوابة» مجموعة من الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة في شهر رمضان، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:



التمر



يعد من أهم أطعمة رمضان وهو ذو مفعول سحري يزود الصائم بقدر كاف من الغلوكوز ويجعل الصائم نشيطًا طوال يوم الصيام.



البطيخ



طعمه لذيذ ويساعد على ترطيب الجسم جيدًا لصيام يوم كامل.

التفاح

يحتوى على الألياف وفيتامين سي، ويساعد على تطريب الجسم أيضًا.



الخبز

غني بالألياف والكربوهيدرات، ويمكن تناول الخبز المصنوع من مجموعة متنوعة من الحبوب للحصول على المزيد من الفائدة.



الموز

يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويقدم العديد من العناصر الغذائية التي تقوي الجسم.



البطاطس

من الخضار الغنية بالبوتاسيوم والكربوهيدرات وهو ضروري للمساعدة على النشاط والحيوية.



اللبن الرائب (الزبادي)



يساعد على الحفاظ على صحة الأمعاء، كما أن البكتيريا الموجودة فيه ضرورية لصيام سلس.



الحمّص



يحتوى على العديد من البروتينات التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط ويساعد على الإحساس بالشبع مدة طويلة.

