إشكالية إعلام المؤثرين.. قيمة مضافة أم طغيان شهرة Vampire Effect

الخميس 23/مارس/2023 - 01:36 ص

• إعلام المؤثرين يحقق عائدًا استثماريًا يصل إلى 11 مرة أكثر من قنوات الاتصالات الأخرى.

• الثورة الصناعية الرابعة غيرت القوى الشرائية للسوق.

• إعلام المؤثرين سمح بظهور نوعية عملاء أكثر تطورًا وتخصصية.

• 9 مميزات لإعلام المؤثرين.

• الاختيار المناسب للمؤثر لتفادي الطغيان السلبي vampire effect على العلامة التجارية.

الإعلامية جرمين عامر

حول إشكالية إعلام المؤثرين هل هي قيمة مضافة لتمكين العلامات التجارية وتلبية احتياجات العملاء وتعميق قيم الولاء للبراند.. أم هي طغيان شهرة المؤثر Vampire Effect مما يؤثر سلبًا على الصورة الذهنية للعلامة التجارية، دارت فعاليات ندوة الإعلامية جرمين عامر - بنادي الكتب العربية، حول كتابها الأول نفوذ المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الثورة الرقمية.

أدار الندوة الدكتور محمد الشخيبي – الكاتب والباحث الاقتصادي والدكتور عبد الله عمار – المدير التنفيذي لمؤسسة الكاتب العربي The Writer Operation - بحضور نخبة من الكتاب والأدباء والباحثين الاقتصاديين.

في بداية الندوة، عرف المؤثرون على أنهم صناع الذوق العام المعاصر. مجموعة من الشباب استطاعوا بناء قاعدة جماهيرية كبيرة نسبيا من حيث عدد المتابعين لصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مثل: الفيسبوك – الإنستجرام – وتويتر.. إلخ، ليؤثروا في متابعيهم ويقودوا الرأى العام من السياسة إلى الطعام إلى الأزياء إلى قواعد التنمية البشرية إلى الأمثال الشعبية وصولا الي النصائح البنكية والمالية.

يتمتع هؤلاء المؤثرين بقدرات ابتكارية عالية. استطاعوا توظيفها بذكاء في إنشاء محتوى تفاعلي جاذب لمتابعيهم. مما جذب انتباه محترفي الاتصالات التسويقية للعلامات التجارية إلى توظيف آلية المؤثرين بشكل جيد لنشر المعرفة وتشكيل الوعي بالعلامة التجارية والولاء لها. فتحولت حملات الاتصال التسويقي من الرسائل الجماعية الموجهة Mass Message على وسائل الإعلام التقليدية من: تليفزيون – راديو – صحافة ومؤتمرات إلى الرسائل الشخصية Personalized Message باستخدام المؤثرين والإعلام الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصبحت المفردات الجديدة مثل: المدونات، والمؤثرين، والرسائل الشخصية الموجهة.. إلخ، واقع مجتمعي، عاكس لمدي التطوير الذي شهده فن وصناعة المحتوى وتقنيات الإنتاج لتحل الصورة والتعليق الصوتي المكانة الأولى لدى الجماهير والمتابعين. ولم يقف الأمر عند ظهور مفردات جديدة، بل تبعها كم مهول من البيانات التي تحلل سلوك الجماهير والمتابعين من العملاء والخصائص الاستهلاكية لهم.

إعلام المؤثرين يحقق عائدًا على الاستثمار يصل إلى 11 مرة أكثر من قنوات الاتصالات الأخرى؛ لذلك، اتجه العديد من الشركات والمؤسسات في مختلف المجالات نحو تبني استراتيجيات وآليات الاتصالات التسويقية للمؤثرين والتي تحقق عائدًا على الاستثمار يصل إلى 11 مرة أكثر من قنوات الاتصالات الأخرى. وهذه الآلية تمنح العلامات التجارية 9 مميزات هم:

1- إمكانية إنشاء محتويات حصرية للعلامة التجارية تمكنها من التفاعل الاجتماعي مع العملاء مباشرة.

2- يعتبر المحتوى المنشور على صفحات المؤثرين أكثر ثقة للجمهور من أنشطة الإعلانات التجارية أو العلاقات العامة التقليدية.

3- تكتسب العلامة التجارية التي تستخدم آلية اعلام المؤثرين مدى أوسع في الانتشار والوصول لجموع الجماهير/المشتركين والمتابعين مباشرة دون وسيط.

4- تجمع وسائل التواصل الاجتماعي بين التكنولوجيا والتفاعل الاجتماعي المباشر مع العملاء. الأمر الذي يمثل فرصة ذهبية للعلامات التجارية للتسوق المباشر لها ومنتجاتها / خدماتها.

5- غيرت منصات التواصل الاجتماعي القوة الهيكلية والشرائية للسوق. فقد سمحت بظهور نوعية جديدة من العملاء، عرف بالعميل المتخصص او sophisticated customer. يتمتع هذا العميل بسلوك شرائي أكثر تطورا. ويعتمد على المعلومة التي يستقيها من وسائل التواصل الاجتماعي، فيعقد مقارنة للأسعار، ويحاول إيجاد البدائل، ويقوم بمراجعة المنتجات والخدمات، وكذلك البحث عن تجارب عملاء آخرين.

6- سمحت وشجعت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من العملاء على تقييم وإدخال رأيهم بمنتهى الشفافية.

7- سمحت وسائل التواصل الاجتماعي بإجراء اتصالات تسويقية خارجية وداخلية معا مثل: الإعلانات المباشرة وأنشطة العلاقات العامة، والاتصالات ومشاركة التحديثات حول المنتجات و/أو الخدمات. كذلك الرد على أسئلة العملاء ومتابعة وسائل الإعلام التي تستدعي الصور ومقاطع الفيديو عن المنتج او الخدمة واعادة بثها مرة أخرى.

8- تساعد وسائل التواصل الاجتماعي المتخصصين في مجال الاتصالات التسويقية على تحديد جموع المؤثرين في مختلف المجتمعات، ومن ثم توظيفهم: إما مجانا أو طواعيا أو عن طريق الرعاية المباشرة. مما يعزز من قيمة العلامة التجارية بالسوق باعتبارها وسيلة اتصال فعالة ومؤثرة.

9- قلة التكلفة النسبية بالمقارنة بقنوات الإعلام الأخرى.

وأشارت الكاتبة أن السمات الشخصية لجموع المؤثرين استندت على «نموذج المصداقية» Credibility Model وهم: الثقة والخبرة والجاذبية والتفاعل. بالإضافة إلى تحليل مؤشرات صفحات المؤثرين وعدد المتابعين وحجم ردود أفعال الجمهور وانعكاساته على العلامة التجارية.

دراسة شخصية المؤثر إعلاميا لتفادي طغيان شهرته vampire effect

وأوضحت جرمين عامر أنه في بعض الأحيان، يحدث تأثير عكسي أو ما يطلق عليه مصطلح مصاصي شهرة Vampire Effect نتيجة زيادة شهرة المؤثر وانتشار مصداقيته و تأثيره بين متابعيه على حساب الصورة الذهنية للعلامة التجارية بالسوق.

فطغيان شهرت المؤثر على حساب العلامة التجارية يقلل من فرص تذكر الجمهور المستهدف لها او للمنتج. الأمر الذي يؤثر سلبا علي الصورة الذهنية للعلامة التجارية بين جموع العملاء والمتابعين، لذلك فمهمة محترفي الاتصالات التسويقية تكون اختيار ملائم للمؤثر يتناسب مع طبيعة العلامة التجارية أو المنتج الذي يقوم بالإعلان عنه.

