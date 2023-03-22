"صورة الأداء الاجتماعي للشركات" رسالة دكتوراه بإعلام القاهرة

الأربعاء 22/مارس/2023 - 09:49 م

حصلت الباحثة أسماء عز الدين خالد المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة على درجة الدكتوراة من قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية في رسالة بعنوان " الصورة المدركة للأداء الاجتماعي للشركات وعلاقتها بسلوكيات مواطنة العملاء" بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات العربية والأجنبية.

تشكلت لجنة الإشراف والمناقشة من ا.د حنان جنيد أستاذ العلاقات العامة والإعلان وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفا ورئيسا، وا.د ريم احمد عادل الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشا ، وا.د أماني البرت رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة بني سويف مناقشا، و د.تغريد مجدي المدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفا مشاركا .

سعت الدراسة إلى رصد وتحليل العلاقة بين إدراك الجمهور للأداء الاجتماعي للشركات المسئولة اجتماعيا وبين الصورة الذهنية المتكونة لديهم وانعكاس تلك المدركات على سلوكيات المواطنة التي يقومون بها تجاه تلك الشركات، وذلك من خلال دراسة ميدانية باستخدام الاستبيان الالكتروني علي عينة قوامها ٤٠٠ مفردة من الجمهور المهتم بمتابعة الأداء الاجتماعي للشركات العاملة في مصر، وكذلك دراسة حالة على أربع شركات مسئولة اجتماعيا هي (وي -اتصالات - جهينة - دانون) من خلال تحليل محتوى المواد الإعلامية المتعلقة بالأداء الاجتماعي لتلك الشركات في الفترة من عام ٢٠١٧ حتى عام ٢٠٢٢.

وكشفت نتائج الدراسة الميدانية عن أكثر أبعاد الأداء الاجتماعي إدراكا من قبل الجمهور البعد الاقتصادي يليه البعد الخيري ثم البعد البيئي، وان التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي جاءت في مقدمة الوسائل الاتصالية الكثر ملاءمة للترويج للمبادرات الاجتماعية

كما أكدت نتائج الدراسة إيجابية الصورة الذهنية للشركات المسئولة اجتماعيا لدي الجمهور ، وتوصلت الدراسة الميدانية الي أن الدعم الاجتماعي أكثر السلوكيات التطوعية التي يقوم بها الجمهور تجاه الشركة المسئولة اجتماعيا ثم الكلمة المنطوقة الإيجابية بينما المشاركة في الفعاليات والأحداث كانت أقل السلوكيات ممارسة من قبل الجمهور .

بينما أشارت دراسة الحالة الي أن الوسائل الاتصالية الأكثر استخداما من قبل الشركات محل الدراسة لللترويج لمبادراتها الاجتماعية هي الموقع الالكتروني لها والمواقع الإخبارية المختلفة ، وتتوجه الي الجمهور العام في المقام الأول لخدمة المجتمع والفئات الأكثر احتياجا، وأكدت أن الشركات تسعى إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ المتمثلة في القضاء على الفقر والجوع والتعليم الجيد والصحة الجيدة والاستهلاك والإنتاج المسئول ودعم المرأة والشباب وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف .