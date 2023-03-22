الدوما الروسي: قرار لندن بنقل ذخائر اليورانيوم المنضب لأوكرانيا سيؤدي إلى مأساة عالمية

الأربعاء 22/مارس/2023 - 03:22 م

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، إن قرار لندن بنقل ذخائر اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا يؤدي إلى "مأساة عالمية ستؤثر بالدرجة الأولى على الدول الأوروبية".

وأضاف فولودين، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن "نظام كييف بعد حصوله على ذخائر اليورانيوم المنضب قد يلجأ إلى استخدام قنبلة قذرة أو أسلحة نووية تكتيكية"، مشيرا إلى أنه "في حال حدوث ذلك لن يكون هناك طريقا للعودة"، مضيفا أن "الحرب حتى آخر أوكرانيا ستتحول إلى حرب حتى آخر أوروبى".

وكان وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان استنكرا، في وقت سابق، تصريحات الدفاع البريطانية بشأن عزم لندن تزويد كييف بذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب كجزء من حزمة مساعدات عسكرية.

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن الخطط البريطانية لتزويد كييف بقذائف اليورانيوم المستنفد هي مؤشر واضح على أن الغرب يسعى لتدمير أوكرانيا بالكامل.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن زاخاروفا شددت على أن "أهم شيء أود أن أقوله هو أن اليوم ليس هناك شك في أن الغرب بشكل جماعي، بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، يسعى بوضوح إلى تدمير أوكرانيا بشكل نهائي".