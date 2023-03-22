بكين: استخدام الروبوت الجراحي يقلل من حدوث مضاعفات ومن مخاطر الإشعاع العالية

الأربعاء 22/مارس/2023 - 03:10 م

أجرى خبراء من مستشفى فوواي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية عملية تصوير لشريان تاجي بمساعدة كاملة باستخدام روبوت جراحي يمكنه التصوير والعلاج التدخلي، حيث أن الذراع الآلية للروبوت أكثر دقة وتحكم، مما يقلل بشكل كبير من احتمال حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - نقلا عن تقرير للمستشفى اليوم - أنه بالإضافة إلى الأعمال التحضيرية، تم إجراء العملية بنجاح في حوالي 10 دقائق فقط، وخرج المريض راضيا عن العملية ونتائجها، مشيرة إلى أن عمليات التدخل الجراحي التقليدي بالأوعية الدموية تواجه مشاكل مثل ندرة الأطباء المحترفين ومخاطر الإشعاع العالية، كما يجب أن يرتدي الأطباء ملابس واقية يصل وزنها إلى 20 كيلو جرامًا، وهو أمر صعب جسديا، لافتا إلى أن الروبوت لا يساعد الأطباء على تجنب الإشعاع فحسب، بل يجعل العملية أكثر استقرارا لأن الطبيب يعمل وهو في وضع الجلوس ويمكنه الرؤية بشكل أوضح من خلال الشاشة.

ووفقا لتقرير، هناك حوالي 330 مليون شخص مصاب بأمراض القلب والأوعية الدموية في الصين وأجرى أكثر من 1800 مستشفى في الصين عمليات للتدخل بالأوعية الدموية، وبلغ عدد عمليات التدخل بالشريان التاجي 5.04 مليون عملية في عام 2019، منها حوالي 4 ملايين عملية لتصوير شريان تاجي.