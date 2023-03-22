بجوائز مالية 2 مليون جنيه.. «كريدي أجريكول مصر» يعلن أسماء الفائزين بـ"كل يوم كسبان"

الأربعاء 22/مارس/2023 - 02:22 م

أعلن بنك كريدي أجريكول مصر عن أسماء الفائزين المشاركين في حملة "كل يوم كسبان"، والتي أطلقها لعملائه الحاليين والجدد تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار استراتيجية البنك لتحقيق الشمول المالي، وحرصه على كسب رضاء العملاء من جميع شرائح المجتمع من خلال تقديم العديد من العروض والمزايا وتوفير المنتجات والخدمات المصرفية المميزة ليكون البنك الأقرب والأكثر التزاماً.

وجاء ذلك خلال حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم في مقر البنك الرئيسي، بحضور أعضاء الإدارة العليا، جون بيير ترينيل العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر وولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، وعدد من قيادات ورؤساء قطاعات البنك، تضمن الحفل تكريم 11 فائز بجوائز نقدية، حيث حصل الفائز الأول على جائزة كبرى تبلغ قيمتها مليون جنيه مصري، وحصل كلاً من العشرة الآخرين على جوائز متساوية قيمة كل منها مائة ألف جنيه مصري.

وشملت المسابقة جميع منتجات التجزئة المصرفية التي يقدمها بنك كريدي أجريكول مصر بما في ذلك الحسابات والأوعية الادخارية ومن أبرزها حسابات التوفير ذات العائد الثابت والعائد المتدرج وذلك بدوريات صرف مختلفة شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية لتناسب احتياجات كافة العملاء، بالإضافة إلى الحسابات الجارية والحسابات ذات العائد اليومي، وحزمة من الودائع والشهادات الادخارية بآجال متنوعة لصرف العائد بأسعار تنافسية.

ولي الدين لطفي: نجحنا في جذب عملاء جدد من جميع الفئات العمرية مما يؤكد التزامنا بدعم جهود الدولة نحو الشمول المالي

ومن جانبه، تقدم ولي الدين لطفي بالتهنئة للفائزين، وقال: "سعداء بنجاح حملة "كل يوم كسبان"، وبالتفاعل الذي شهدناه على مدار فترة الحملة من مختلف العملاء، حيث تمكننا من جذب عملاء جدد من كافة الفئات العمرية، ونجحنا في تقديم تجربة مصرفية متميزة حققت رضاء جميع العملاء، وهو ما يؤكد حرصنا على أن نكون البنك الأقرب والمفضل لعملائه، بالإضافة إلى التزامنا بدعم جهود الدولة نحو الشمول المالي بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية و رؤية مصر 2030".

وأضاف "لطفي" أن حملة "كل يوم كسبان" تأتي في إطار استراتيجية مجموعة كريدي أجريكول التي تستند على عدة ركائز تتمثل في رضاء العملاء، وتحقيق النمو، والكفاءة، والحوكمة، ودعم المجتمع، حيث تنطوي كل ركيزة منهم على عدد من المشروعات الطموحة والمبتكرة في مجملها، وتحديداً يأتي رضاء العملاء في مقدمة أولويات البنك.

وجدير بالذكر أن الحملة امتدت من 1 أغسطس 2022 وحتى 31 ديسمبر2022، والتي جاءت بهدف تلبية احتياجات العملاء الحاليين والجدد ومنحهم الفرصة لتحقيق أقصى استفادة من المنتجات المصرفية المتميزة التي يقدمها البنك.

وقد طبقت شروط السحب على العملاء الحاصلين على قرض شخصي، أو قرض سيارة، أو تمويل عقاري، أو أصحاب الحسابات والبطاقات الائتمانية المتنوعة أو التأمين البنكي أو مستخدمي تطبيق banki Mobile، أو من قاموا بإعادة تفعيل الحساب أو بطاقة الائتمان أو ترشيح عميل جديد، أو تحديث البيانات لدي البنك خلال مدة الحملة.