الجارديان: دعوة شي للرئيس بوتين لزيارة الصين تعكس مدى دعم بكين لموسكو

الأربعاء 22/مارس/2023 - 12:15 م

أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن دعوة الرئيس الصيني شي جين بينج لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة بلاده تعكس مدى الدعم الذي تقدمه بكين لموسكو ولا سيما بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مؤخرا مذكرة اعتقال ضد بوتين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

ويضيف المقال، الذي شارك في كتابته كل من الصحفية هيلين دافيدسون والصحفي جوستن ماكري، إلى أن الرئيس الصيني وجه دعوته للرئيس بوتين خلال زيارته لموسكو والتي بدأت أول أمس الإثنين وانتهت صباح اليوم الأربعاء، موضحًا أن الدعوة لزيارة بكين تهدف لاستئناف المحادثات التي جرت بين الطرفين خلال زيارة الرئيس الصيني لموسكو.

ويتطرق المقال للموقف الأمريكي من علاقات روسيا والصين حيث يسلط الضوء على تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، والتي يعرب فيها عن اعتقاده أنه يجب على الرئيس الصيني محاولة إقناع الرئيس بوتين لسحب قواته من أوكرانيا وإنهاء الحرب الحالية هناك.



