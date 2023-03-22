بالفيديو.. تفاصيل بطولة الجمهورية الأولى للشطرنج لذوي الهمم

الأربعاء 22/مارس/2023 - 12:16 م

كشف محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج لذوي الهمم، تفاصيل تنظيم بطولة الجمهورية الأولى في الغربية، موضحًا: "البطولة كانت مُجهدة ومبهجة في الوقت ذاته، هم ذوو النعم وليسوا ذوي النهم، هم نعمة كبيرة من نعم الله علينا، ووجودهم في الغربية نشر الخير والبركة، وشرف لنا أن نستضيفهم".

وأضاف "خلاف" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الأربعاء: "كان يوما غير عادي، يمكن القول بأنني عشت أسعد يومًا في حياتي، والجميع كان منبهرا وسعيدا بهذه البطولة، وفرنا لهم كل الدعم من مترجمي لغة الإشارة والأجهزة الطبية وهناك دعم من المحافظ ووكيل الوزارة والاتحاد أن تُقام البطولة في أسرع وقت والشكل المناسب لهم".

وتابع: "كان لدينا لاعبا من أسوان اسمه سليم محروس، مسافر على زمن قدره 22 ساعة وحوالي 1000 كيلو ووفرنا له إقامة وصرفنا له بدلا رمزيا للانتقالات وصرفنا لكل اللاعبين بدل انتقال، والبطولة مجانية، وأثناء البطولة وفرنا لهم الأغذية والمشروبات اللازمة، بالإضافة إلى مرافقيهم، كان لدينا متسابقون من الفيوم وسوهاج والدقهلية والإسكندرية وأسوان".

وأوضح: "في نهاية البطولة طلب أحد أولياء الأمور توفير أكاديميات في الدقهلية لتدريبهم وصقل موهبتهم، وعلى الفور تحدث رئيس الاتحاد مع رئيس المنطقة دكتور مصطفى أبو الخير وسنوفر لهم كل الدعم المجاني لصقل موهبتهم".