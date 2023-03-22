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السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيسة الحكومة التونسية تبحث فرص التجديد في الذكاء الاصطناعي

رئيسة الحكومة التونسية
رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن
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بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان فرص التجديد في الذكاء الاصطناعي الموجه نحو المجالات ذات الأولوية في بلادها خاصة بمجال الهندسة الصناعية وحوكمة التصرف في الطاقات المتجددة والمياه لمقاومة الجفاف وما يمثله من تهديد  للأمن الغذائي.
جاء ذلك - وفقا لبيان صدر عن الحكومة التونسية - خلال لقائها مع ايريك موليناس الأستاذ في مركز الرياضيات التطبيقية التابع لمدرسة البوليتكنيك بباريس وعضو أكاديمية العلوم بفرنسا، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي منصف بوكثير.
وتم خلال اللقاء بحث الذكاء الاصطناعي وآخر تطوراته وضوابطه.

 

الذكاء الاصطناعي تونس