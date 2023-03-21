مصر بلد الأمن والأمان.. «البوابة نيوز» تستضيف وفدًا فرنسيًا في حي الحسين وباحة المسجد

الثلاثاء 21/مارس/2023 - 10:30 م

بصحبة وفد مؤسسة «البوابة نيوز»، زار الوفد الفرنسي، اليوم الثلاثاء، منطقة حي الحسين وباحة المسجد والسير في حواري خان الخليلي.



وأبدى جميع أعضاء الوفد انبهارهم، وأعربوا عن تقديرهم لعظمة المصريين، وإعجاب كل شعوب العالم.

ضم الوفد كلًا من بيير لولوش وزير الدولة السابق للشئون الأوروبية، والسيناتور فاليرى بوييه عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي، وميشال صبان الرئيس التنفيذى لمؤسسة 20R للمناخ والدفاع عن المرأة، والكاتب الصحفى الفرنسي الكبير ألكسندر دلفال، وأنتوني كولونا مدير تحرير موقع ومجلة «فالير أكتويل»، وفرانسيسكو دى ميريجيس الكاتب الصحفى بصحيفة «الجرنال» الإيطالية.



صحبهم فى الزيارة وفد مؤسسة «البوابة نيوز»، وضم كلًا من الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، وخالد علي العضو المنتدب للمؤسسة، وداليا عبد الرحيم رئيس تحرير صحيفة وموقع «البوابة نيوز».



تأتي زيارة الوفد، الذى تستضيفه مؤسسة «البوابة نيوز»، بمناسبة إصدار الطبعة الفرنسية من مجلة وموقع «لو ديالوج» برئاسة الكاتب الصحفى عبد الرحيم علي، وإطلاق لجنة للحوار بين الشرق والغرب، والاحتفال بتأسيس المركز العربى للصحافة منذ ٢٥ عامًا.

