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الثلاثاء 21 مارس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بصحبة "البوابة نيوز".. وفد من كبار الشخصيات العامة الفرنسية يزور منطقة الأهرامات

زيارة الوفد الفرنسي
زيارة الوفد الفرنسي منطقة الأهرامات بالجيزة
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زار وفد من كبار الشخصيات السياسية والبرلمانية والصحفية فى فرنسا، اليوم الثلاثاء، منطقة الأهرامات بالجيزة.

ويزور الوفد مصر في ضيافة مؤسسة "البوابة نيوز" بمناسبة إصدار الطبعة الفرنسية من مجلة وموقع "لو ديالوج" برئاسة الكاتب الصحفى عبدالرحيم على، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز". 

ويضم الوفد كلا من: بيير لولوش وزير التعاون الأوروبى الأسبق، والسيناتور فالير بواييه عضوة مجلس الشيوخ، وألكسندر دلفال الكاتب والصحفى الفرنسي الكبير، وميشال صبان الرئيس التنفيذى لمؤسسة R20 للمناخ والدفاع عن المرأة، وأنتوني كولونا مدير تحرير موقع ومجلة «فالير أكتويل»، وفرانسيسكو دى ميريجيس الكاتب الصحفى بصحيفة «الجرنال» الإيطالية.

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فرنسا وفد فرنسي الكاتب الصحفى عبد الرحيم علي عاجل موقع ديالوج الفرنسى