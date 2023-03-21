رجال الأعمال: السياحة أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري

الثلاثاء 21/مارس/2023 - 12:08 م

أكد محمد المصري، رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن السياحة واحدة من اهم اعمدة الاقتصاد المصري وأحد أهم مصادر الدخل القومي بالعملة الصعبة كما انها تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر علي العديد من القطاعات التي تمثل جزءا كبيرا من المجتمع المصري.

وجاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بحضور وزير السياحة أحمد عيسي، تحت عنوان ««الصناعة والسياحة فرص واعدة للتنمية الاقتصادية».

وحضر الندوة، السفير على الحلبى سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية والنائب الدكتور أحمد الطيبي عضو مجلس النواب وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المرأة ومحمد المصرى رئيس لجنة السياحة ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة ومستشار وزير الشباب والرياضة ومروان زنتوت رئيس اللجنــة الاقتصادية وخالد حجازي رئيس لجنة التحول الرقمي، وعلاء السبع ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وقال، ما يتعرض له القطاع السياحي من ازمات عنيفة تتطلب مساندة جميع الاطراف، الدولة والقطاع الخاص والاعلام لتستعيد عافيتها والعودة الي مكانتها الطبيعية من خلال زيادة قدرتها التنافسية وتقديم منتجات وخدمات تمكنها من تحقيق عائدات تليق بما نملكه من ارث حضاري وتاريخي ومكانة عالمية تستحقها السياحة المصرية علي خريطة السياحة العالمية والتي تظل احدي مشكلاتها الاساسية في التسويق.

وأضاف، “كلنا ثقة في الدولة وتوجه القيادة السياسية ومن توليكم الوزارة وكل القيادات والخبراء في عودة السياحة وانتعاشها وعمل طفرة ونقلة نوعية في الترويج للسياحة خلال المرحلة المقبلة، مطالبا بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة بإنشاء هيئة عليا للسياحة منبثقة من المجلس تضم ممثلي اصحاب القرار من الجهات المختلفة للتنسيق بينهم واصدار قرارات ملزمة للنهوض بالسياحة وازالة كافة المعوقات التي يواجهها السائح والعاملين بالقطاع ومنظمي الرحلات”.

وأشار إلى المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الوزارة خاصة في عملية تطوير منطقة الاهرامات كرمز للسياحة في مصر، لافتاً إلى ضرورة عمل حملة توعية لكيفية التعامل مع السائح واهمية هذا القطاع في الاقتصاد والمجتمع المصري، وأن يستمر الحوار والتكامل والتكاتف بين الدولة والقطاع السياحي املا في مستقبل أفضل للسياحة المصرية وفرص اكبر وعائدات اقتصادية ومكتسبات مجتمعية كبيرة.