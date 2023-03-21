أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023

الثلاثاء 21/مارس/2023 - 09:05 ص

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 21 مارس 2023، وذلك بعد أن تراجع علي مدار اليومين الماضيين بصورة ملحوظة.

سجل سعر الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا نحو 2,050 جنيه للبيع و2,080 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 - الأعلى فئة نحو 2,343 جنيه للبيع و2,377 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 1,757 جنيه للبيع و1,783 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 - الأقل فئة بين الأعيرة نحو 1,367 جنيه للبيع و1,387 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 16,400 جنيه للبيع و16,640 جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 72,863 جنيه للبيع، و73,929 جنيه للشراء.

وكيلو الذهب نحو 2,342,857 جنيه للبيع، و2,377,143 جنيه للشراء.