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الثلاثاء 21 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023

الدولار
الدولار
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استقرت أسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 21 مارس 2023، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى نحو 30.85. جنيه للشراء و 30.95 جنيه، للبيع، وذلك في بنوك :(الأهلى المتحد، والتجارى الدولي CIB ، وأبوظبي التجاري، والإسكندرية، وفيصل الإسلامى، والمصرف العربي الدولي، وميد بنك، والامارات دبي الوطني، والمصري للتنمية الصادرات، وقطر الوطنيQNB ، والمصرف المتحد، وكريدى اجريكول، وقناة السويس، والكويت الوطني، والمشرق، وإتش إس بى سى HSBC، وبلوم ).

كما سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك ( الأهلى ،مصر ، والتنمية الصناعية ) نحو  30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامي نحو  30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

الدولار الأمريكي اسعار الدولار اليوم