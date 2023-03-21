اليوم.. المجلس الأعلى للثقافة يقيم احتفالية «اليوم العالمي للشعر»

الثلاثاء 21/مارس/2023 - 04:03 ص

يقيم المجلس الأعلى للثقافة، احتفال باليوم العالمي للشعر، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس، وذلك في تمام السادسة من مساء الثلاثاء؛ بقاعة المجلس بالمجلس الأعلى للثقافة.

ويبدأ الاحتفال بكلمة الشاعر أحمد سويلم مقرر لجنة الشعر بالمجلس، ثم تبدأ الأمسية الأولى من الساعة السادسة إلى الساعة السابعة والنصف.

ويشارك فيها كل من: أحمد الجعفري، أمجد ريان، أمل جمال، جيهان شعيب، حسن طلب، عماد سالم، محمود عبدالصمد زكريا، ويدير الأمسية: الشاعرة رشا الفوال.

ومن الساعة السابعة والنصف إلى الساعة الثامنة يكون فاصل إعلانى للفنان تامر فاروق.

ومن الساعة الثامنة إلى التاسعة والنصف تكون الأمسية الثانية.

ويشارك فيها كل من: ابتسام أبوسعدة، السماح عبدالله، رجب الصاوي، عاطف عبدالعزيز، عصام خليفة، ماهر حسن، مسعود شومان، منال الصناديقي، ويدير الأمسية: الشاعر أحمد حسن.