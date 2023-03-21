ads
الثلاثاء 21 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اليوم.. وزيرة البيئة تفتتح وحدة الاستثمار البيئي والمناخي

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفتتح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وحدة الاستثمار البيئى والمناخى، والتى تهدف إلى فتح أسواق الاستثمار الأخضر مما يعزز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية، تحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية.

يحرص على حضور الافتتاح سفيرة سويسرا في مصر ايفون بومان، وأحمد رزق نائب ممثل منظمة اليونيدو، وقيادات وزارة البيئة، ولفيف من خبراء البيئة في مصر، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ٢١ مارس، بالمركز الثقافى التعليمى البيئى«بيت القاهرة»فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

, وزيرة البيئة الاستثمار البيئي والمناخي