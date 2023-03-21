اليوم.. وزيرة البيئة تفتتح وحدة الاستثمار البيئي والمناخي

الثلاثاء 21/مارس/2023 - 04:02 ص

تفتتح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وحدة الاستثمار البيئى والمناخى، والتى تهدف إلى فتح أسواق الاستثمار الأخضر مما يعزز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية، تحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية.

يحرص على حضور الافتتاح سفيرة سويسرا في مصر ايفون بومان، وأحمد رزق نائب ممثل منظمة اليونيدو، وقيادات وزارة البيئة، ولفيف من خبراء البيئة في مصر، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ٢١ مارس، بالمركز الثقافى التعليمى البيئى«بيت القاهرة»فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.