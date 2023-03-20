كأس رابطة الأندية.. فاركو يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الشوط الأول

الإثنين 20/مارس/2023 - 08:04 م

تقدم فريق الكرة الأول بنادي فاركو، بقيادة طارق العشري، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف دون رد في الشوط الأول، خلال المباراة المقامة بينهما على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ١٦ من عمر كأس رابطة الأندية المحترفة.

سجل هدف فاركو محمود عماد في الدقيقة رقم ٤٣ من عمر الشوط الأول، ليتنهي الشوط الأول بتقدم فاركو على الاتحاد السكندري بهدف نظيف دون رد.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: صبري رحيل، خالد صبحي، محمود علاء، مصطفى إبراهيم.

خط الوسط: خالد الغندور، ناصر ناصر، محمد محمود، ميسي، وإبراهيم حسن.

الهجوم: اوستن اموتو.

وجاء تشكيل فاركو كالآتي: محمد شيكا في حراسة المرمى، أحمد مودي، أحمد عوض، أحمد البحراوي، عزمي غوما، محمود عماد، سوكاري، أحمد صغيري، شكري نجيب، رزقي حمرون، وعمرو جمال.