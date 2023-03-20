كأس الرابطة.. الإسماعيلي وغزل المحلة يلجآن للركلات الترجيحية لتحديد المتأهل لدور الثمانية

الإثنين 20/مارس/2023 - 06:06 م

انتهت مباراة غزل المحلة وضيفه الإسماعيلي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على استاد غزل المحلة، في إطار منافسات دور الستة عشر من كأس رابطة الأندية المحترفة في نسخته الثانية.

تقدم التونسى فراس شواط للإسماعيلى في الدقيقة 3 من عمر المباراة، وتعادل التنزانى حميد ماو للمحلة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وامتدت مباراة غزل المحلة والإسماعيلي، لركلات الجزاء الترجيحية، لتحديد المتأهل إلى دور الثمانية في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويقود عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي هجوم الإسماعيلي، في التشكيل الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: باهر المحمدي- محمد هاشم- عصام صبحي- محمد دسوقي.

خط الوسط: سيرجي أكا- محمد حسن- كريم الديب.