الإثنين 20/مارس/2023 - 01:16 م

كتب: تامر أفندي

استغاثة على إحدى الجروبات يتناقلها الجميع في إشارة إلى كل من يمكنه ان يساعد.. كلمات بحت من البكاء بالكاد تفهم منها أن جاسمين لديها أورام نادرة تستلزم دخول مستشفى 57 وان حالتها يتابعها معهد الأورام لكنها تحتاج رعاية دائمة.

جاسمين أنين في طابور الانتظار ليس لها صوت لتتأوه وتطلب الإغاثة لكن دموعها على وجنتيها تعبر عن حجم ألمها وتؤكد أننا أمام اختبار قاس للإنسانية..

نناشد السادة المسؤولين بالتواصل مع أهلها الذين تركوا آخر أمل لهم مع هاتفهم 01111681129 على آخر أقصوصة أمل.. فهل من مجيب؟.