"الأمن الوطني العراقي" يؤكد نجاح العملية الأمنية "درع بغداد"

الإثنين 20/مارس/2023 - 01:00 م

أكد جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم /الإثنين/، نجاح العملية الأمنية التي أطلق عليها اسم "درع بغداد" في قضاء الطارمية الواقع شمالي العاصمة (بغداد).

وأوضح الجهاز ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أنه بإشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة نفذ جهاز الأمن الوطني عملية "درع بغداد"، وهي واحدة من سلسلة العمليات النوعية التي يقوم بها الجهاز لملاحقة فلول العناصر الإرهابية وضرب أوكارهم، لافتا إلى أن العملية نفذت استنادا لموافقات قضائية وبعد جهود ميدانية ومعلومات استخبارية دقيقة، إذ اتسمت العملية بالتكتيك والتنسيق مع القوات الأمنية المختلفة.

وأشار إلى أن العملية أسفرت عن الإطاحة بمفرزة إرهابية مكونة من ستة عناصر في منطقة الطارمية شمالي بغداد من بينهم الإرهابي المكنى (أبو علي المشهداني) والإرهابي المكنى (أبو زيد المشهداني) والإرهابي المكنى (أبو براء المشهداني)، فضلا عن المجهز العام للأسلحة والمتفجرات، مبينا أن هذه المفرزة كانت مسؤولة عن العديد من العمليات الإرهابية الأخيرة في الطارمية وكذلك تقديم الدعم اللوجستي لباقي أفراد عصابات داعش.

وذكر الجهاز أن من جملة الجرائم التي قامت بها هذه الخلية الإرهابية هي مهاجمة القوات الأمنية، وزرع العبوات الناسفة لها، وتنفيذ هجوم بالأسلحة الرشاشة أدى إلى استشهاد اثنين من منتسبي الشرطة المحلية، وتفجير إحدى آليات مشروع مجاري الطارمية؛ ما أدى إلى إيقاف العمل بهذا المشروع، فضلا عن قيامها باستهداف العديد من المحال والمعامل والأسواق التجارية بغية ابتزاز أصحابها، بالإضافة إلى تجهيز باقي عناصر داعش الإرهابي بقنابل الهاون والمعدات والملابس العسكرية.

وأوضح أنه تم تسليم جميع الإرهابيين إلى الجهات المتخصصة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم.