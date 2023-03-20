رئيس وزراء العراق يؤكد انفتاح بلاده نحو تطوير الشراكة مع السعودية

الإثنين 20/مارس/2023 - 12:56 م

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، انفتاح بلاده نحو تطوير الشراكة مع المملكة العربية السعودية.

وأوضح السوداني - خلال لقائه مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن العراق منفتح نحو تطوير الشراكة مع المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، وخاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن التعاون في مجال الطاقة والتنسيق في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والجهود المبذولة للحد من انعكاساتها على المنطقة.

من جانبه، نقل وزير التجارة السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مؤكدا مواصلة العمل ضمن المجلس التنسيقي العراقي السعودي؛ الذي يشمل التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والأمنية وغيرها من المجالات.