بنك التعمير والإسكان يشارك في منتدى الاستدامة والتمويل بشرم الشيخ

الإثنين 20/مارس/2023 - 11:38 ص

شارك بنك التعمير والإسكان بفعاليات منتدى الاستدامة والتمويل المستدام في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 مارس إلى 19 مارس 2023، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، وذلك بمشاركة أكثر من 200 قيادة مصرفية ومالية من 14 دولة.

وتأتي مشاركة بنك التعمير والإسكان في منتدى الاستدامة والتمويل المستدام، في إطار إيمانه بضرورة ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطته وأعماله، بالإضافة إلى حرصه الدائم على المشاركة في المبادرات والبرامج التي تستهدف ترسيخ مبدأ التنمية المستدامة تعزيزاً لخطط الدولة والبنك المركزي للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال زيادة الاستثمار الأخضر للتخفيف من آثار تغيير المناخ كخطوة استراتيجية نحو تقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر2030.

ويستهدف هذا المنتدى تسليط الضوء على آليات تعزيز الاستدامة المصرفية والتمويل المستدام، وتحديد التحديات والمخاطر التي تواجه المصارف المركزية والبنوك خلال التحول نحو الصيرفة الخضراء، بالإضافة إلى عرض الاستراتيجيات والمبادرات ودور كلاً من مؤسسات التمويل الدولية والمصارف المركزية والبنوك والمنظمات الحكومية في تعزيز مبدأ الاستدامة والتمويل المستدام ومساهمتها في تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي، مع مناقشة متطلبات تطبيق وإدراج سياسات التمويل المستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنوك، واستعراض أفضل الممارسات والمبادرات العالمية المتعلقة بالتمويل المستدام.

وفي هذا السياق أكد حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، على أهمية الاستدامة والتمويل المستدام ودورهم في دعم الاستقرار المالي والمصرفي كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة عند تقديم التمويل، لما له من أثر إيجابي على أداء الشركات وتقليل نسب المخاطر ، وكذلك توجيه رؤوس الأموال إلى مشاريع مستدامة من خلال إصدار وإدارة الأدوات المالية المستدامة والخضراء لتمويل مشاريع تقع ضمن برامج وأجندة التنمية المستدامة.

وأشار غانم إلى حرص مصرفه على دعم كافة الجهود التي تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والطاقة ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى اهتمامه الدائم في تطبيق حلول صديقة للبيئة وذلك من خلال دعم البنك للابتكار والتكنولوجيـا، مضيفاً إلى أن مصرفه يولى أهمية كبرى للتمويل المستدام لتحقيق الاستقرار طويل الأجل للمناخ الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وذلك من خلال مشاركة البنك في العديد من المبادرات التي تهدف إلى الاستخدام الأمثل للطاقة للحفاظ على البيئة، منوهاً إلى بلوغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 3.85مليار جنيه بما يعادل 27% من إجمالي محفظة الشركات الكبرى والقروض المشتركة بنهاية عام2022.