العراق والسعودية يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الإثنين 20/مارس/2023 - 11:32 ص

بحث وزير التجارة السعودي ماجد عبدالله القصبي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط العراقي محمد علي تميم، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع " اليوم /الاثنين/ أن الجانبين استعرضا سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير التجارة السعودي ماجد عبد الله القصبي وصل صباح اليوم /الاثنين/ إلى العراق، حيث كان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم.