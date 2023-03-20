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الإثنين 20 مارس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق والسعودية يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

العراق والسعودية
العراق والسعودية
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بحث وزير التجارة السعودي ماجد عبدالله القصبي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط العراقي محمد علي تميم، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع " اليوم /الاثنين/ أن الجانبين استعرضا سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 
وكان وزير التجارة السعودي ماجد عبد الله القصبي وصل صباح اليوم /الاثنين/ إلى العراق، حيث كان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم.

العراق السعودية