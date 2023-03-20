بحث وزير التجارة السعودي ماجد عبدالله القصبي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط العراقي محمد علي تميم، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع " اليوم /الاثنين/ أن الجانبين استعرضا سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وكان وزير التجارة السعودي ماجد عبد الله القصبي وصل صباح اليوم /الاثنين/ إلى العراق، حيث كان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم.
بوابة العرب
العراق والسعودية يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
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بحث وزير التجارة السعودي ماجد عبدالله القصبي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط العراقي محمد علي تميم، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
بحث وزير التجارة السعودي ماجد عبدالله القصبي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط العراقي محمد علي تميم، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.