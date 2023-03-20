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الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسؤول روسي: قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين سيؤدي إلى عواقب وخيمة

نائب رئيس مجلس الأمن
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف
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حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف اليوم /الاثنين/ من أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيؤدي إلى عواقب وخيمة على القانون الدولي.
ووصف ميدفيديف ـ حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ هذا القرار بأنه "انهيار لأسس ومبادئ القانون الدولي".. وقال "إن الحلقة الأكثر تشويها لمصداقية المحكمة الجنائية الدولية مرتبط بجرائم الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، حيث كانت المحكمة معطلة بالكامل ولم تستطع فعل أي شيء يذكر".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا؛ بذريعة ما أسمته ترحيل غير قانوني لأطفال أوكرانيا إلى روسيا.

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