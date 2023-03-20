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الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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 اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس - في بيان صحفي اليوم - بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، وقرب أبوابه.
ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، وتزداد وتيرة الاقتحامات وكثافتها خلال المناسبات الخاصة بدولة الاحتلال والأعياد اليهودية. 

المستوطنين المسجد الأقصى الإسرائيليين