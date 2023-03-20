استعدادًا لـ«رمضان».. الكعبة تتزين لاستقبال الشهر الكريم.. صور

الإثنين 20/مارس/2023 - 05:30 ص

قامت وكالة مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة بصيانة كسوة الكعبة، وذلك استعدادًا لشهر رمضان، للحفاظ على رونقها وظهورها في أبهى حلة.

*مراحل صيانة كسوة الكعبة

- قال وكيل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، أمجد الحازمي إنه "وفقًا للخطة التشغيلية والفنية للوكالة يتم تفقد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي وعمل صيانة دورية من خلال فريق عمل سعودي مختص تصل خبرات بعضهم إلى 29 عامًا.

- الفريق المعني بالمهمة يقوم بتفقد جميع أجزاء كسوة الكعبة والحلقات المثبتة له والعمل على إصلاح الملاحظات بشكل فوري في حال وجودها."

- تركيب قماش بارتفاع ثلاثة أمتار من جميع الجوانب للكعبة المشرفة.

- نظيف كسوة الكعبة المشرفة من جميع الاتجاهات.

- يجري استخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة كسوة الكعبة المشرفة.