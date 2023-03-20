على الهواء مباشرة| زلزال قوي يثير الرعب في برنامج تلفزيوني بالإكوادور.. فيديو

تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة وقوع زلزال في الإكوادور، أثناء عرض إحدى القنوات التلفزيونية لبرنامج على الهواء.
ويظهر في الفيديو أشخاص يشاركون في برنامج حواري على إحدى القنوات التلفزيونية في الإكوادور.
ويتفاجأ ضيوف البرنامج بالزلزال القوي، الأمر الذي يدفع بعضهم لترك المنصة، كما تسمع صرخات في خلفية مقطع الفيديو.
ولقي ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم بعد أن ضرب زلزال قوي منطقة ساحلية في الإكوادور وشمال بيرو يوم السبت، مما ألحق أضرارا بمبان سكنية ومدارس ومراكز طبية.
وضرب الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن قوته 6.8 درجة، على عمق 66.4 كيلو متر على بعد عشرة كيلومترات من مدينة بالاو في منطقة جواياس.
وقالت السلطات إنه من غير المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).