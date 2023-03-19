ألكسندر ديل فال يكتب: نظام دولي أم فوضى دولية؟ قراءة في ردود فعل الانتماء للهوية [الجزء الثاني]

الأحد 19/مارس/2023 - 09:19 م

بنجامين باربر اعتبر الشركات الأمريكية متعددة الجنسية نوعًا من إمبراطورية كوكبية معادية للقومية



هنتنجتون توقع تفكك أوكرانيا بين المؤيدين لروسيا والمناهضين لها لروسيا.. وتنبأ بصعود الاتجاهات المناهضة للهجرة فى أوروبا الغربية

في الأسبوع الماضى، حللنا مخاطر الاضطراب الدولي الحالى - الذى يعادله البعض بالفعل بالحرب العالمية الثالثة التى اندلعت مع الحرب في أوكرانيا ويمكن أن تمتد إلى الجبهات الآسيوية والشرق أوسطية - من خلال العودة إلى النماذج الجيوسياسية التي طورها المحللون الأنجلوسكسونيون العظام منذ نهاية الحرب الباردة.

تناولنا المدرسة الجيوسياسية الأمريكية "أحادية القطب" من خلال عمل البريطاني بول كينيدى.. والتيار "المتفائل أحادى القطب" للأمريكيين فرانسيس فوكوياما أو جوزيف ناى؛ والمدرسة الإمبراطورية الأمريكية فى مواجهة أعدائها متعددى الأقطاب وعبر عنها زبيجنيو بريجينسكي وجراهام أليسون، ونستكمل فى هذا المقال النموذج الحضارى للمثير للجدل الذى طرحه صمويل هنتنجتون ثم نقد العولمة الأنجلو ساكسونية التى تنتج ردود فعل الهوية (مقابل الجهاد) والذى تم تطويره ببراعة من قبل عالم السياسة وعالم الاجتماع الأمريكي بنجامين باربر.





النموذج الحضاري لصموئيل هنتنجتون

في عام ١٩٩٣، نشر هذا الأستاذ بجامعة هارفارد مقالًا، ثم كتابًا بعنوان "صراع الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمي" (تُرجم إلى الفرنسية فى عام ١٩٩٧) والذي سرعان ما أصبح مرجعًا أساسيًا وهدفًا للعديد من الانتقادات. وبعد أن استدعى بدوره اختفاء العالم ثنائى القطب الذى تفرزه اتفاقيات يالطا، طور هنتنجتون فكرة رئيسية: انتقال العلاقات بين الدول القومية إلى تلك التى تنطوى على "مناطق ثقافية". ويلاحظ أن الصدامات الأيديولوجية للحرب الباردة (الشيوعية السوفيتية مقابل العالم الرأسمالى) أفسحت المجال للنموذج الحضاري: "الاختلافات بين الحضارات ليست حقيقية فحسب؛ بل هي مجرد اختلافات أساسية". ولدى شعوب الحضارات المختلفة تصورات مختلفة عن العلاقات بين الله والناس، والأفراد والجماعة، والمواطن والدولة. لن تختفي هذه العداوات التي استمرت لقرون فى أى وقت قريب. إنها جوهرية أكثر بكثير من الاختلافات في الأيديولوجية السياسية أو الأنظمة السياسية.

على مر القرون، أفرزت الاختلافات بين الحضارات أطول الصراعات وأكثرها عنفًا. يتصور هنتنجتون النموذج الجديد لصدام الحضارات باعتباره تنافسًا عالميًا جديدًا بين الديمقراطيات الغربية وبقية العالم من ناحية، ولا سيما العالم الصينى الكونفوشيوسى والعالم الإسلامى، وهما المنطقتان الثقافيتان الأكثر شيوعًا اللتان تنافس العالم الغربى، ومن ناحية أخرى، بين المناطق الثقافية التي تتعارض على طول "خطوط الصدع الحضاري": الصين الكونفوشيوسية مقابل الهند؛ الغالبية الهندوسية مقابل باكستان المسلمة؛ الغربيون الكاثوليك ضد السلاف والروس الأرثوذكس "ما بعد البيزنطية"؛ مسلمو البوسنة ضد الكروات الكاثوليك والصرب الأرثوذكس فى البلقان. على عكس ما قاله منتقدوه، الذين لم يقرؤوه، فهو لا ينكر، بل على العكس تمامًا، التعقيد وبالتالى الانقسامات داخل نفس المناطق الثقافية: العلويون العلمانيون والأقليات الأخرى مقابل الإسلاميين السنة في سوريا، والشيعة مقابل المسيحيين. والسنة فى لبنان، والشيعة مقابل السنة في اليمن أو العراق، "تشديد" داخلى فى تركيا.



كان هنتنجتون قد أعلن عن مواجهة بين الكماليين والإسلاميين في تركيا، وعن تفكك أوكرانيا بين المؤيدين لروسيا والمناهضين لروسيا، وتوقع صعود الهويات الانفصالية في كاتالونيا واسكتلندا وكردستان، إلخ. فضلًا عن صعود الشعبوية المناهضة للهجرة في أوروبا الغربية ردًا على الهجرة الجماعية. بعيدًا عن الإمبريالية أحادية القطب، فإنه يلاحظ التشكيك في التفوق الغربى، والذى يصفه بالغطرسة، من خلال الدعوة، من أجل تقليل هذا العداء، إلى قبول عالم متعدد الأقطاب حيث تستوعب القوة العظمى الأمريكية ظهور أقطاب القيم، الهوية والقوى المستقلة التي لا تشترك في "العالمية الغربية". ونحن بعيدون جدًا عن الوسطية الغربية التي نُسبت إليها.

فيما يتعلق بـ"مناطق الحضارة"، فإن فرضيته التي تنص على أن القرن الحادي والعشرين سيكون "روحانيًا أو لن يكون"، كما ذكر أندريه مالرو سابقًا، وسيتسم هذا القرن بتنافس عالمي بين الحضارات، بالتوازى مع حتمية لا مفر منها. وهنا يجب أن نؤكد أن انحدار الدول القومية، يجب أن يكون دقيقًا، لأن الدول ذات السيادة لم تقل كلمتها الأخيرة.





كما أن تمييزه بين سبع مناطق ثقافية أمر مشكوك فيه حيث يصر هنتنجتون هنا على النزعة التوسعية المناهضة للغرب في منطقتين ثقافيتين صاعدتين، الصين والعالم الإسلامى: "هاتان الحضارتان يمكن أن تشكلا أيضًا محورًا إسلاميًا كونفوشيوسيًا من المحتمل أن يشكل تهديدًا حقيقيًا للعالم الغربى". وبالفعل لقد أثار هذا انتقادات شديدة، مبررة جزئيًا، لكن يبدو أن التحالف القوى بين الصين وباكستان ضد كل من العدو الهندوسى المشترك وضد الغرب يبدو أنه نفس الشيء يؤكده جزئيًا. من المسلم به أن بعض تصنيفاته قابلة للنقاش: حضارة يابانية مشتقة من الصين؟ عالم يهودي- مسيحي في أمريكا اللاتينية ولكنه يختلف عن المنطقة الغربية؟ ويؤكد أن إفريقيا ممزقة بين حضارة خاصة بها، "إفريقيا السوداء" الخاصة بها، وإفريقيا الإسلامية المخففة في الحضارة الإسلامية، وأن أمريكا اللاتينية وأفريقيا السوداء والعالم الإسلامي محرومون من قادة لا جدال فيهم، على عكس الحضارات الغربية (الولايات المتحدة) أو الحضارات الأرثوذكسية - السلافية - البيزنطية (روسيا)، أو اليابانية (اليابان)، أو الحضارات الصينية الكونفوشيوسية (الصين) أو الهندوسية (الهند). على عكس ما قاله منتقدوه، فإن هنتنجتون بعيد كل البعد عن تقديم الإسلام على أنه حضارة واحدة ومتجانسة، لأنه يقول إنها منقسمة بشكل أساسي بسبب التنافس الداخلي على قيادتها. وتأكيده أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، يشهد العالم الإسلامي والإسلام الرسمى في العالم حركة تطرف أصولية تحولت ضد الغرب والحضارات المنافسة الأخرى (الهند والهندوسية، وأفريقيا السوداء المسيحية، والبوذية في جنوب شرق آسيا)، للأسف، أبعد من أن تتناقض مع الحقائق.





الجهاد مقابل نظرية العالم الأكبر؟

هنا يوجد مفتاح آخر للقراءة وتناولًا مختلفًا وهو أصيل للغاية.. وهذا المفتاح والتناول يقدمه عالم السياسة والاجتماع بنجامين باربر، الذى يكمل الآخرين ويستحق تقريرًا منفصلًا. في كتابه، جهاد ضد مفهوم ونظرية العالم الأكبرMcWorld الذى نًشرت فى عام ١٩٩٦، يصور المؤلف بطريقة استهلالية الصراع الحالي للغاية بين، من ناحية، النوع الثالث من الإمبراطورية، والذي يسميه McWorld، وهو ثمرة هجينة للولايات المتحدة تهرب من خالقها في إطار عولمة تجارية ومعلوماتية، ومن ناحية أخرى "الجهاد". مصطلح ندم عليه لاحقًا لأنه أراد أن يصف كل قوى الهوية الراديكالية و"الضيقة" (وليس فقط الإسلاموية) التى تدافع عن القيم التقليدية والقومية والدين والانتماءات القبلية الأخرى فى مواجهة الغرب الكوني والليبرالي. بالنسبة لباربر، فإن العولمة غير المنظمة وشركاتها الأمريكية متعددة الجنسيات المقترنة بتكنولوجيا المعلومات، ستشكل نوعًا من إمبراطورية كوكبية معادية للقومية تغذيها تفكيك دائم للقيم والهويات والسيادة. قد يؤدي العالم الكبير إلى حالة من الشذوذ والفوضى العامة التي لا يمكن أن تدعو إلا إلى ردود فعل عنيفة للهوية مثل الشعبوية.

وبالفعل يمكن أن يبالغ هؤلاء حتى فى رد فعلهم، بما في ذلك داخل الغرب، وبالتالي ينقسمون بين "العولمة" و"السياديين"، في غياب استجابة لمطالبهم بالهوية الوطنية والسيادة. "الحقيقة المتناقضة هى أن كلًا من ميول الجهاد والعالم الكبير يتطوران في نفس الوقت ويمكنك رؤيتهما فى العمل فى نفس المكان وفي نفس الوقت. كل منهما ينتج نقيضه ويحتاجه". أعلن باربر، صاحب هذه الرؤية، الاستقطاب الأمريكي الحالي بين المعسكر المؤيد لترامب، المناهض للتدخل، القومى، الانعزالى والمناهض للعولمة، ومعسكر بايدن- أوباما الديمقراطى، الصحيح سياسيًا، متعدد الأطراف، العالمى، المندمج فى عالم ماكو، مع عمليات نقل واسعة النطاق وGAFAMs.

على نطاق أوسع، تتقاطع هذه المعارضة مع العداء الرئيسي الذي يقسم المجتمعات الغربية بين السياديين / الشعبويين، من جهة، والعولمة / التعدد الثقافي من جهة أخرى. ومن وجهة نظر جيوسياسية، من الواضح أن هذا الانقسام موجود أيضًا إلى حد كبير في المعارضة بين مؤيدى نظام دولي متعدد الأقطاب معاد للتعددية، والتدخلات الأمريكية الغربية تحت غطاء حقوق الإنسان من ناحية، ومن ناحية أخرى، بين الديموقراطيين الأمريكيين / المحافظين الجدد، حلف شمال الأطلسي، الديمقراطيين الاجتماعيين في الاتحاد الأوروبي، الذين يرغبون في أن تلتزم البشرية جمعاء بالقيم الليبرالية الليبرالية والاستهلاكية للغرب. كان باربر أيضًا رائدًا، لأنه في وقت كتابة عمله الرئيسى، كان الإنترنت لا يزال فى مهده ولم تكن الشبكات الاجتماعية موجودة، لكنه شعر بالقوة المتزايدة والتحدى للهويات القومية للدولة والتقاليد المتجذرة، والتى تعد القوى الرقمية وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات غير الإقليمية، أقوى من العديد من الدول.

وفي الحقيقة، تسلط أطروحة باربر الضوء على نكسات عولمة. ربما يكون مخطئًا، في استنتاجه، في افتراض أن الإمبراطورية التجارية الأنجلو ساكسونية يمكن أن تسود. اليوم، تتنافس نظرية العالم الأكبر الغربي Western McWorld إلى حد كبير مع منافسه الصيني (الأخ الأكبر) الذى تركز أداؤه حول الشركات متعددة الجنسيات العملاقة الصينية مثل شركاتجافام وبايدو وباتكس وعلى بابا وشاومى.. كل هؤلاء الفاتحين الجدد ينقلون قيمًا معارضة لأولئك الليبراليين من العالم الأنجلو ساكسونى الأكبر، وكل ذلك يسير تحت سيطرة الدولة. وفي أكتوبر ٢٠٢٠، رأينا رئيس موقع علي بابا جاك ما يختفى قبل أن تعيد المحكمة الجنائية الصينية صياغة عمله وأدائه.. ومع ذلك، فإن اقتراح باربرا لدرء السيناريو الفوضوي لـ"Mad Max العالمي" من خلال إعادة تأهيل صاحب السيادة تؤكد الدولة أنها تظل اللاعب الرئيسى فى السياسة العالمية والإطار الأنسب لضمان حقوق المواطنين - وبالتالى الديمقراطية نفسها - باعتبارها البديل الوحيد القابل للحياة للقوى الإمبريالية.



معلومات عن الكاتب:

ألكسندر ديل فال كاتب وصحفى ومحلل سياسى فرنسى. مدير تحرير موقع «أتالنتيكو». تركزت مجالات اهتمامه على التطرف الإسلامى، التهديدات الجيوسياسية الجديدة، الصراعات الحضارية، والإرهاب، بالإضافة إلى قضايا البحر المتوسط إلى جانب اهتمامه بالعلاقات الدولية.. يستكمل، ما بدأه الأسبوع الماضى حول آراء نخبة من كبار مفكرى العالم عن العولمة وما يدور فى إطارها.

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