الوفد الإعلامي الفرنسي المصاحب لمجلس تحرير "البوابة نيوز" يزور "القاهرة الإخبارية" ويشيد بأدائها

الأحد 19/مارس/2023 - 09:14 م

أحمد الطاهري: "القاهرة الإخبارية" تنتمي لواحدة من أكبر المجموعات الإعلامية في الشرق الأوسط

عبد الرحيم على: قناة "القاهرة الإخبارية" أصبحت علامة فارقة في صناعة الإعلام بفضل قيادتها الشبابية

استقبل أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء اليوم الأحد، وفدًا من كبار الشخصيات السياسية والبرلمانية والصحفية فى فرنسا، الذي يزور مصر فى ضيافة مؤسسة "البوابة نيوز" بمناسبة إصدار الطبعة الفرنسية من مجلة وموقع "لو ديالوج" برئاسة الكاتب الصحفى عبد الرحيم على، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز".

وأشاد الوفد الإعلامي الفرنسي بقناة "القاهرة الإخبارية"، ووصفها أعضاء الوفد بالصرح العملاق الذي ينافس بقوة منذ لحظة انطلاقها، كما أشادوا بالتغطية الحيّة للأحداث والفعاليات لحظة وقوعها في جميع أنحاء العالم، من خلال شبكة إعلاميين ومراسلين واسعة.

وأعرب الوفد الفرنسي عن طموحه بالتعاون مع "القاهرة الإخبارية"، التي تملك تجهيزات عالية المستوى، من حيث الصوت والصورة والاستديوهات المجهزة بأحدث إمكانيات العرض.

حضر اللقاء من الجانب الفرنسى بيير لولوش وزير التعاون الأوروبى الأسبق، والسيناتور فالير بواييه عضوة مجلس الشيوخ، وألكسندر دلفال الكاتب والصحفى الفرنسي الكبير، وميشال صبان الرئيس التنفيذى لمؤسسة R20 للمناخ والدفاع عن المرأة، وأنتوني كولونا مدير تحرير موقع ومجلة «فالير أكتويل"، وفرانسيسكو دى ميريجيس الكاتب الصحفى بصحيفة "الجرنال" الإيطالية.

وحضر من المؤسسة الكاتب الصحفى عبد الرحيم على رئيس مجلسى إدارة وتحرير "البوابة نيوز" ورئيس مجلس إدارة موقع "لو ديالوج" الفرنسى، وخالد عبد الرحيم نائب رئيس مجلس إدارة "البوابة نيوز" والعضو المنتدب، وداليا عبد الرحيم رئيس تحرير موقع وصحيفة "البوابة نيوز".

وأكد "الطاهري"، خلال اللقاء، أن "القاهرة الإخبارية" تم تجهيزها في 3 أشهر فقط، وأنها تتبنى مبادئ السلام والأمن والمصداقية وسرعة بثّ الخبر ونقله، لافتًا إلى أنها تعمل على تدريب كوادرها بشكل مستمر ودوري، من خلال خبراء ومختصين؛ لمنح الإعلاميين المعلومات الكافية في القضايا التي يناقشونها، فضلًا عن حصولهم على تدريب خاص من خلال الأكاديمية الوطنية المصرية للتدريب، التي تخرج فيها نحو 70 إعلاميًا.

وأشار "الطاهري"، إلى أن "القاهرة الإخبارية" تنتمي لواحدة من أكبر المجموعات الإعلامية في الشرق الأوسط، وهي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المصرية، وأنه قبل انطلاق القناة تم دراسة التجارب السابقة والبدء من حيث انتهوا، منوهًا بأن "المتحدة" أصدرت "القاهرة الإخبارية" لتقدم المحتوى الإخباري الإقليمي بشكل محترف، من خلال أحدث التجهيزات الفنية والتقنية.

وأكد "الطاهري" أن "القاهرة الإخبارية" لها جمهور ضخم في منطقة الخليج العربي، ويظهر ذلك من خلال التفاعل مع المحتوى المقدم، معربًا عن سعادته بالأصداء التي خرجت عقب اللقاء الحواري الذي أجرته القناة مع رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، حيث تناقلت الصحف والمواقع الإقليمية والعالمية التصريحات عبر شاشة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف "الطاهري"، أن القناة تنتشر في أكثر من 28 دولة بالمنطقة، من خلال شبكة مراسلين خاصة بالقناة تستعين بهم خلال عرض القضايا، فضلًا عن امتلاكها كوادر إعلامية شبابية بنسبة 70%، من بينهم مذيعين عرب من جنسيات مختلفة.

من جهته، أكد الكاتب الصحفي الدكتور عبدالرحيم علي، خلال اللقاء، أن قناة "القاهرة الإخبارية" أصبحت علامة فارقة في صناعة الإعلام بفضل قيادتها الشبابية، مشيرًا إلى أن مصر هي صاحبة أقدم تلفزيون في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة لأقدم مذيعين وأقدم إذاعة، وأن الكوادر المصرية هم من أسسوا عدة قنوات عربية إخبارية.

وأضاف "علي"، أن "القاهرة الإخبارية" ستصبح القناة رقم واحد خلال العامين المقبلين؛ إذ إنها أُسست على تاريخ كبير وعريق، وتمتلك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رؤية واضحة للريادة الإعلامية في الشرق الأوسط.