«البوابة نيوز» تنظم غدًا لقاء حول الحوار بين الشرق والغرب بمشاركة شخصيات فرنسية ومصرية

الأحد 19/مارس/2023 - 09:01 م

بمناسبة إصدار الطبعة الفرنسية من مجلة وموقع «لو ديالوج»، تنظم مؤسسة «البوابة نيوز» والمركز العربى للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفى عبد الرحيم على، ندوة تحت عنوان: «الحوار بين الشرق والغرب.. محاولة لوصل ما انقطع». يتحدث في الندوة من الجانب الفرنسي كلٌ من بيير لولوش وزير شئون أوروبا، والسيناتورة فاليرى بوييه عضو مجلس الشيوخ الفرنسى، وألكسندر ديل فال الكاتب والصحفى الفرنسى الكبير.. ومن الجانب المصرى يتحدث كلٌ من الدكتور على الدين هلال، والدكتور زاهى حواس، والدكتور عبد المنعم سعيد.

تُعقد الندوة غدًا الإثنين فى القاهرة بحضور لفيف من الخبراء والباحثين.

