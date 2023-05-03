جنون العالم السري للتجسس "2"

«الجيش الوهمي» حيلة لجعل الألمان يعتقدون أن هجوم D Day مجرد خدعة

كلاوس فوكس جاسوس غير العالم

نجاة «بثيودورهول» من المحاكمة لأن مشروع Venona ظل سرًا بعد انتهائه

لافرنتي بيريا رئيس NKGB غير متعلم وسفاح

مناورات تجسس أسطورية حول مشروع Venona استمرت ٣٧ عامًا

الارتباك والتنافس السياسي، الشكوك البيروقراطية المتبادلة، المنافسة الحكومية الدولية، والخوف من الصحافة وتسريباتها؛ ليست سوى مثال بارز على ما يحدث مرارًا وتكرارًا في جنون العالم السرى للتجسس؛ والذى يؤدى دوما الى تبديد آى تقدم ظاهر في مجال الاستخبارات من خلال عمليات فك التشفير. وهذا ما يفسر أن القوة العظمى التي تمتلك أفضل استخبارات أجنبية خلال السنوات القليلة التي سبقت الحرب العالمية الأولى استمرت في كونها روسيا القيصرية.

لا يزال عدد قليل من عمليات التجسس الحديثة المشهورة تسجل على أنها انقلابات. لقد نجح إنشاء الحلفاء لـ«الجيش الوهمي» لجورج إس باتون؛هي حيلة لجعل الألمان يعتقدون أن هجوم D Day في نورماندي كان مجرد خدعة، مع التخطيط للغزو الحقيقي لممر Pas de Calais.

كان الاختراق السوفيتي الموازي للأسرار الذرية لمشروع مانهاتن، أكثر إثارة للإعجاب مما هو مفهوم بشكل عام: فقد تبين أن الجناة المشهورين، مثل كلاوس فوكس أو روزنبرج، كانوا زريعة صغيرة نسبيًا مقارنة بثيودور هول، عالم فيزياء هارفارد الذي قدم الهدية الحقيقية للروس واستمروا في الحصول على حياة مهنية طويلة ومثمرة في شيكاجو ثم في كامبريدج. ونجا بثيودور هول من المحاكمة، لأن مشروع Venona ظل سرًا لأكثر من 15 عامًا بعد انتهائه. لم يتم رفع السرية عن بعض الرسائل السوفيتية التي تم فك شفرتها ونشرها من قبل الولايات المتحدة حتى عام 1995.

كان مشروع Venona عبارة عن برنامج أمريكي لمكافحة التجسس بدأ خلال الحرب العالمية الثانية من قبل خدمة استخبارات الإشارة التابعة للجيش الأمريكي؛ استوعب لاحقًا من قبل وكالة الأمن القومى، والذي استمر من 1 فبراير 1943 حتى 1 أكتوبر 1980. كان القصد منه فك تشفير الرسائل المرسلة من قبل وكالات الاستخبارات في الاتحاد السوفيتي.بدأ البرنامج عندما كان الاتحاد السوفيتي حليفًا للولايات المتحدة، واستمر البرنامج خلال الحرب الباردةعندما كان الاتحاد السوفيتي يعتبر عدوًا.

خلال فترة مشروع Venona التي استمرت 37 عامًا، قامت خدمة استخبارات الإشارة بفك تشفير وترجمة ما يقرب من 3000 رسالة. تضمنت حصيلة استخبارات الإشارات اكتشاف حلقة التجسس الخمسة في كامبريدج في المملكة المتحدة والتجسس السوفيتي لمشروع مانهاتن في الولايات المتحدة «المعروف باسم Project Enormous». تم تنفيذ بعض عمليات التجسس لدعم مشروع القنبلة الذرية السوفيتية.

خلال الحرب العالمية الثانية والسنوات الأولى للحرب الباردة، كان مشروع Venona مصدرًا للمعلومات حول جمع المعلومات الاستخبارية السوفيتية الموجهة للقوى العسكرية الغربية. على الرغم من أن هذه البرامج غير معروفة للجمهور، وحتى للرئيسين فرانكلين روزفلت وهاري إس ترومان، إلا أن المعلومات كانت ذات أهمية فيما يتعلق بالأحداث الحاسمة في بداية الحرب الباردة. وشملت هذه قضية تجسس يوليوس وإثيل روزنبرج «التي استندت إلى أحداث خلال الحرب العالمية الثانية» وانشقاق دونالد ماكلين وجي بورجيس.

تم نقل واعتراض معظم الرسائل التي يمكن فك رموزها بين عامي 1942 و1945، خلال الحرب العالمية الثانية. في وقت ما من عام 1945، تم الكشف عن وجود برنامج Venona إلى الاتحاد السوفيتي من قبل عالم التشفير- المحلل بيل فايسباند، وكيل NKVD في SIGINT بالجيش الأمريكي. تم فك تشفير هذه الرسائل ببطء وبشكل تدريجي بداية من عام 1946. واستمر هذا الجهد حتى عام 1980، عندما تم إنهاء برنامج Venona. تم نقل المحلل المسند إليه عملية فك التشفير إلى مشاريع أكثر أهمية.

معظم الأفراد المذكورين في فك تشفير Venona ربما كانوا إما جواسيس، أو جهات اتصال مع عملاء المخابرات السوفيتية، يجادل آخرون بأن العديد من هؤلاء الأشخاص ربما لم تكن لديهم نوايا خبيثة ولم يرتكبوا أي جرائم.

مناورات تجسس

العديد من مناورات التجسس الأسطورية كانت ذات وجهين. كان جواسيس كامبريدج ؛ الخلية المدروسة والمثيرة التي تشكلت في الثلاثينيات وضمت كيم فيلبي وأنتوني بلانت،مخلصين تمامًا للقضية الشيوعية التي تعهدوا بحياتهم من أجلها، لكن كلهم افترضهم السوفييت أنهم وكلاء مزدوجين. على الرغم من جهود الجواسيس المضنية لإمداد ستالين بأسرار بريطانية، إلا أن السوفييت اعتبروهم غير جديرين بالثقة لدرجة أنهم أرسلوا فريقًا إضافيًا من الجواسيس إلى إنجلترا من أجل مراقبتهم. فقط بعد أن سلموا خطة الخداع الكاملة ليوم D، بدأ ستالين في الوثوق بأتباعه من الجواسيس البريطانيين.

في عام 1995، كسرت وكالة الأمن القومي الأمريكية نصف قرن من الصمت بإصدار ترجمات للكابلات السوفيتية التي تم فك تشفيرها في الأربعينيات من قبل مشروع Venona. كشفت البرقيات عن هويات العديد من الأمريكيين الذين كانوا جواسيس للاتحاد السوفيتي، بما في ذلك أولئك الذين تم تأريخهم في «أسرار وأكاذيب وجواسيس ذرية» لـ NOVA.

قدمت كبلات Venona دليلًا صارخًا على الأنشطة السرية للعديد من جواسيس العصر الذري، من خلال البرقيات والقصص المصاحبة، فقدموا تفاصيل القنبلة الذرية وغيرها من التقنيات شديدة الحساسية.

ومنها برقية 9 فبراير 1944:

تتعلق هذه البرقية باجتماع تم بين كلاوس إميل فوكس، صاحب الاسم الحركى "Rest"، وهو فيزيائي بريطاني شاب عمل في مشروع مانهاتن وأعطى أهم الأسرار الذرية على الإطلاق، وهاري جولد صاحب الاسم الحركى"Goose"، الذي نقل تلك الأسرار إلى السوفييت.

ولد كلاوس اميل فوكس في ألمانيا عام 1911. وقد طرده النازيون بسبب ميوله الشيوعية، وفر فوكس إلى إنجلترا، حيث أصبح مواطنًا متجنسًا. فيزيائي لامع، تم تعيينه للعمل في مشروع القنبلة الذرية البريطانية في عام 1941. بعد ذلك بوقت قصير بدأ التجسس لصالح السوفييت.

عندما دخلت الولايات المتحدة الحرب، دمجت بريطانيا العظمى جهودها لصنع القنبلة الذرية مع جهود أمريكا، فأرسلت أكثر من 15 من علمائها البارزين. عند وصوله إلى الولايات المتحدة في أواخر عام 1943، بدأ فوكس العمل مع فريق مشروع مانهاتن في جامعة كولومبيا. كانت المجموعة تبحث في طرق لفصل اليورانيوم 235 من اليورانيوم 238. «يعتبر اليورانيوم 235 أكثر ملاءمة لتوليد انفجار ذري من نظير اليورانيوم الأثقل».

كما يوحي هذا الكابل، ظل فوكس في التجسس بمجرد وصوله إلى أمريكا، مقدمًا أسرارًا حول عمليتي فصل نظائر اليورانيوم التي تم استكشافها من قبل علماء مشروع مانهاتن- الانتشار الغازي والطريقة الكهرومغناطيسية. أرسل البرقية ليونيد كفاسنيكوف صاحب الأسم الحركى"أنتون" المقيم في نيويورك ضابط المخابرات السوفياتية إلى جنرال بافيل ميخائيلوفيتش فيتين صاحب الاسم الحركى"فيكتور"، الذي ترأس قسم الاستخبارات الأجنبية في الكي جي بي من عام 1940 إلى عام 1946. في أغسطس 1944، تم نقل فوكس إلى القسم النظري في لوس ألاموس، موطن مشروع مانهاتن. عندما انتهت الحرب، أعادت بريطانيا إنشاء مشروع القنبلة الذرية الخاص بها، والذي انضم إليه فوكس في منتصف عام 1946.

بعد ثلاث سنوات، في عام 1949، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتحويل عمليات فك تشفير Venona للاستخبارات البريطانية،والتى أحتوت على أدلة أخرى على أن فوكس كان عميلًا سوفيتيًا. بدأ ضباط MI5 في استجواب فوكس في ديسمبر من ذلك العام، وفي 24 يناير 1950، اعترف فوكس. وأدين بالتجسس وحكم عليه بالسجن 14 عاما. عندما أطلق سراحه عام 1959 بعد أن أمضى تسع سنوات، انتقل إلى ألمانيا الشرقية الشيوعية، حيث أصبح محاضرًا ومديرًا لمعهد الأبحاث النووية. توفي فوكس في عام 1988.

اعتراف فوكس

قاد اعتراف فوكس وكابلات Venona التي تم فك تشفيرها من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أكتشاف هاري جولد. فتشوا منزله، وكشفوا عن أدلة مهمة على التجسس الصناعي والذري على المدى الطويل للاتحاد السوفيتي. مثل فوكس، وكما يقال: كسر الذهب تحت ضغط الاستجواب واعترف بكل شيء. حُكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا وقضى 16 عامًا قبل الإفراج المشروط عنه في عام 1966. توفي جولد في عام 1974.

كتبت الكاتبة الشهيرة ريبيكا ويست عرضًا مطولًا لخيانة فوكس في «معنى الخيانة». بعد عامين من المحاكمة نُشر كتاب عن «جواسيس الذرة»، "الخونة" من تأليف آلان مورهيد، واتضح أن المؤلف قد تم اختياره وتزويده بمعلومات هائلة من جهاز الأمن البريطاني MI5. ثم بعد سنوات قليلة، وجهت المؤرخة البارزة مارجريت جوينج انتباهها إلى فوكس كجزء صغير من مجلداتها الشاملة حول تاريخ البرنامج النووي البريطاني.

تقول «مارجريت جوينج»:

عندما ذهبت إلى موسكو لمقابلة شخص كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بعمل فوكس كعالم ذري. كان موعدي مع الأكاديمي جورجي فليروف، الرجل الذي لعب دورًا مهمًا في أول قنبلة ذرية سوفيتية. كان فليروف هو الذي كتب رسالة إلى رؤساء الأركان السوفييت في عام 1942 تشير إلى إمكانية وجود سلاح نووي، وأنه من المحتمل أن العلماء في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا كانوا يعملون بالفعل على هذه المسألة، وأن الاتحاد السوفيتي يجب أن يبدأ برنامجه الخاص على وجه السرعة.

لم يكن من السهل رؤية فليروف. كنت قد كتبت لأول مرة إلى أكاديمية العلوم السوفيتية، دون أي رد. لكن التغيير كان في أجواء الاتحاد السوفيتي: كان ميخائيل جورباتشوف هو المسؤول وتم الإعلان عن سياسة الانفتاح. قرب نهاية عام 1988، تلقيت مكالمة هاتفية من امرأة في السفارة الفرنسية في لندن، في مكتب الملحق العلمي. أخبرتني أن لديها رسالة من الأكاديمي فليروف. كان يقيم في فندق ومنتجع صحي في جرانفيل، على ساحل نورماندي، يتعافى من جراحة في الفخذ. كان جورجي فليروف رجلًا قصيرًا أصلعًا في السبعينيات من عمره، ذا حواجب كثيفة وبارزة. كان لديه نظرة ثاقبة، مصحوبة بتعبير فكاهي.

كلاوس فوكس

سألت فليروف عن دور الجواسيس مثل كلاوس فوكس. قال إن المعلومات التي قدموها وفرت بعض الوقت، ربما سنة أو سنتين على الأكثر. لكن كان لابد من عمل كل شيء، وكان لابد من صنع المتفجرات التقليدية والمفاعلات والبلوتونيوم في الاتحاد السوفيتي بواسطة علماء روس.

ما قاله كشف المزيد عن دوافعه للتحدث معي. كان يعلم أن عمل الولايات المتحدة على القنبلة الذرية، مشروع مانهاتن، كان موضوع عدد من الكتب والأفلام الوثائقية، وشعر أن الوقت قد حان للاعتراف بجهود رفاقه. على وجه الخصوص، بعد أن تم إيلاء الكثير من الاهتمام للجواسيس. هنا اكتشفت شغفًا حقيقيًا. اعتقد فليروف أن NKGB كانت تدعي الكثير من الفضل في نجاح مشروع القنبلة. كان العلماء يقاتلون الآن لإنقاذ سمعتهم.

ثم بدأ فليروف في وصف كيف تولى لافرنتي بيريا، رئيس NKGB، السيطرة على المشروع. كان هذا هو السبب في أنه ذهب هو نفسه إلى برلين في عام 1945 مرتديًا زي كولونيل NKGB. والمثير للدهشة أنه كان صريحًا للغاية بشأن بيريا، واصفًا إياه بأنه غير متعلم ورجل سفاح، لم يفهم شيئًا عن المشروع.

كرر فليروف ملاحظاته التي مفادها أنه ربما تم إنقاذ ثمانية عشر شهرًا أو عامين بالتجسس، ولكن كيف، وما هي المعلومات بالضبط، لم يستطع قول ذلك. هو شخصيا لم يطلع على أي معلومات من NKGB ؛ كل ما فعله وعمل عليه كان نتيجة مناقشات مع علماء سوفيت آخرين.

على مر السنين، ظهرت المزيد من المعلومات، في الولايات المتحدة وبريطانيا. بالإضافة إلى ذلك، قبل وقت قصير من وفاته في عام 1988، أجرى فوكس مقابلة مع طاقم فيلم من ألمانيا الشرقية- وهي المرة الأولى في حياته التي تحدث فيها عن عمله كعالم وكجاسوس. أصبح هذا متاحًا أيضًا مع إعادة توحيد ألمانيا. تم إصدار بعض ملفات MI5 أخيرًا إلى الأرشيف الوطني، على الرغم من أنها لا تزال تخضع لرقابة شديدة.

وفى الحقيقية لعب كلاوس فوكس دورًا رئيسيًا في صنع أسلحة ذرية لكل من الحلفاء الثلاثة في زمن الحرب الذين أصبحوا فيما بعد الأعداء الرئيسيين في الحرب الباردة، وساعدهم جميعًا في صنع قنابل هيدروجينية أكثر قوة.

لم يكن عمله كعالم رياضيات وفيزيائي فقط هو الذي ساهم في المواجهة النووية. كانت سياسته وإيمانه بالحاجة إلى العمل السياسي حافزًا لميلاد العصر النووي. عصر لم ينته بالطبع، لكن تم تغيير شكله فقط. كان كلاوس فوكس أهم جاسوس في القرن العشرين- جاسوس غير العالم.