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الأحد 19 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

بنك التعمير والإسكان راعي رئيسي لأول ملتقى توظيفي بجامعة الجلالة.. صور

جانب من مشاركة بنك
جانب من مشاركة بنك التعمير والإسكان في رعاية الملتقى
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شارك بنك التعمير والإسكان في ملتقى التدريب والتوظيف الأول بجامعة الجلالة، والذي تم عقده يوم الخميس الموافق 16 مارس، بهدف إمداد وتعريف أكثر من 1000 طالب من طلاب الجامعة وحديثي التخرج الباحثين عن فرص وظيفية بالمعلومات المختلفة في كافة مجالات سوق العمل، وتمكينهم من فهم متطلبات سوق العمل، كجزء من استراتيجية البنك الداعمة لتمكين الشباب.

وتأتي مشاركة بنك التعمير والإسكان في رعاية هذا الملتقى، انطلاقا من حرص البنك على المشاركة في المبادرات التي من شأنها تمكين الشباب في كافة المجالات، وذلك من خلال دعم طلاب الجامعات وحديثي التخرج الباحثين عن فرص عمل وتقديم فرص تدريبية ووظيفية لهم تساعدهم في تحقيق تطلعاتهم المهنية، بالإضافة إلى خلق فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنمية الشاملة في المدن الجديدة وفقاً لتوجهات الدولة ورؤية مصر2030. 

بنك التعمير والإسكان ملتقى توظيفي بجامعة الجلالة دعم طلاب الجامعات وحديثي التخرج