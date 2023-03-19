الدفاع الروسية تعلن مقتل 290 جنديا أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة

الأحد 19/مارس/2023 - 03:15 م

أكدت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 290 جنديا أوكرانيا خلال عمليات القتال في آخر 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - في بيان صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد - إن القوات الروسية قضت على نحو 90 جنديا أوكرانيا في اتجاه كراسنو-ليمان خلال اليوم الماضي.

وأضاف المتحدث، أنه في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 50 جنديا، مشيرا إلى أنه في اتجاه كوبيانسك تم القضاء على حوالي 50 عسكريا أوكرانيا، كما تم إسقاط مروحية من نوع "مي-8".

وأوضح كوناشينكوف، أنه في محور دونيتسك قضت القوات الروسية على أكثر من 80 جنديا أوكرانيا في يوم واحد، لافتا إلى أنه في منطقة مقاطعة خيرسون دمرت القوات الروسية مستودعين للأسلحة ومعدات عسكرية وتم القضاء على أكثر من 20 جنديا أوكرانيا.

وأشار المتحدث، إلى أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 9 صواريخ من نوع "هيمارس" و"أولخا"، وأسقطت 7 طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية.