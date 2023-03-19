«الكهرباء» تؤكد الاستعداد للصيف ورمضان وتطوير مركز تحكم شرق الإسكندرية

الأحد 19/مارس/2023 - 02:52 م

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة استعدادها التام لتلبية كافة متطلبات الاستهلاك خلال شهر رمضان والصيف بعد الانتهاء من تجديد وتوسيع الشبكة الكهربائية والانتهاء من أعمال الصيانات الدورية والوقائية لسرعة تلبية متطلبات المشروعات القومية خاصة مشروعات استصلاح الأراضى والدلتا الجديدة وغيرها.

وأنهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء استعدادتها لاستقبال شهر رمضان المبارك والموسم الصيفي وأكد رئيس الشركة استعداد فروع الشركة المختلفة من جاهزيتها للعمل بكفاءة عالية خلال شهر رمضان وموسم الصيف، وذلك منعا لحدوث أي أعطال.

وشدد رئيس الشركة على ضرورة تواجد فرق الصيانة المجهزة من الفنيين زوي الخبرة والكفاءة العالية وتزويدهم بوسائل الاتصال السريعة لتلبية الاستعدادات في أسرع وقت.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، على ضرورة تقديم كافة اشكال الدعم لقطاعات الدولة المختلفة لسرعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية الجارى تنفيذها وفى مقدمتها مشروعات تطوير البنية التحتية من مشروعات سكنية وطرق وكباري ومصارف للمياه ومشروعات التطوير الحضاري "بشاير الخير"–حياه كريمة - حدائق المنتزه –محور التعمير – ومشروع القطار السـريع –مشـروع المترو– مشروع الدلتا الجديدة .

وأشار الوزير إلى برامج العمل بمنطقة الاسكندرية والساحل الشمالى استعدادا لايقاف اعمال الصيانة وتوسيع الشبكات بها حيث تم تعديل الخطوط الهوائية المتعارضة مع الكتل السكنية ضمن خطة الوزارة لتعديل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية حفاظاً على المواطنين وإستقرار التغذية و الإنتهاء من تعديل 13 خط هوائى و تطوير مراكز الخدمة والتعامل مع الجمهور وتطوير الشبكة المعلوماتية والبرامج المستخدمة لسـرعة إنهاء الإجراءات وتوفير الخدمة عن بعد وتحسين وسائل الإتصالات وتوفير سيارة متنقلة فى الميادين العامة لتقدم العديد من الخدمات خاصة سداد الفواتير - شحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع - التقديم على المنصة الإليكترونية لخدمات الكهرباء وتم توفير عدة منافذ لشحن العدادات مسبقة الدفع لتحسين الخدمة حيث تم عمل ورديات منتظمة لجميع مراكز الشحن بما يضمن توفير الخدمة بإستمرار لدى المشتركين.

وقال المهندس ايهاب الفقي رئيس شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء أن قطاع الكهرباء انتهى من تطوير وتشغيل مركز تحكم شرق اسكندرية بتكلفة تبلغ مليار جنيه ويتضمن 11 محطة محولات و30 موزع وما يتبعهم من حجرات محولات , وقد تم الإنتهاء من تجديد حجرات المحولات وإتمام أعمال التطوير المدنية وتغيير المهمات الكهربية والبدء في تركيب أجهزة الإتصال ولوحات التحكم عن بعد لخدمة 2 مليون و900 الف مشترك بالاسكندرية وانه تم استثمار333 مليون جنية ضمن الخطة الاستثمارية لشركة الاسكندرية فى مشروعات الإحلال و التجديد و التوسعات وأن العمل يتم لانشاء مشروع تحكم شرق الاسكندرية باستثمارات 600 مليون جنيه الى جانب مشروع تحكم غرب بتكلفة مليار جنيه ضمن برامج قطاع الكهرباء للتوسع فى التحكم فى الشبكة القومية عن بعد بهدف خفض زمن الفصل والتوصيل للمشتركين.

ولفت إلى الانتهاء من تعديل الخطوط الهوائية المتعارضة مع الكتل السكنية بمحافظة الاسكندرية والساحل الشمالى ضمن خطة تعديل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية حفاظاً على المواطنين وإستقرار التغذية وتوفير الخدمة عن بعد وتحسين وسائل الإتصالات وتوفير سيارة متنقلة فى الميادين العامة تقدم العديد من الخدمات خاصة سداد الفواتير - شحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع - التقديم على المنصة الإليكترونية لخدمات الكهرباء.

كما أشاررئيس الشركة إلى اللأعمال الجاري تنفيذها لتلبية احتياجات المشروعات القومية وفى مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة 2.2 مليون فدان حيث يقع فى نطاق الشركة جزء من هذا المشروع والجزء الاخر بشركة توزيع كهرباء البحيرة و يجرى تنفيذ متطلبات المشروع ومد شبكات التوزيع لخدمة المستفيدين الى جانب مشروع القطار السريع والمشروعات القومية للاسكان ومياة الشرب والصرف وغيرها .

وأكد أن السنوات الاخيرة شهدت طفرات غير مسبوقة فى استقرار التيار بمناطق الاسكندرية والساحل وتراجع كبير لمعدلات الاعطال وانقطاعات التيار مشيرا الى ان نطاق التغطية الجغرافية لشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء والتى تخدم منطقة أبوقير شرقاً حتى الكيلو 66 غرباً وذلك من خلال عدد 22 إدارة فنية و 27 إدارة تجارية بخلاف إدارات التشغيل حيث تم التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع وتقدم الشركة خدماتها لجمهور المشتركين البالغ عددهم 2,9 مليون مشترك وتقوم بتطوير وتحديث شبكتها الكهربية بإنشاء لوحات التوزيع وحجرات المحولات ومد الكابلات الأرضية والخطوط الهوائية للجهود المتوسطة والمنخفضة

وأوضح الفقى الخدمات الجديدة التى تم استحداثها وفى مقدمتها توفير عدة منافذ لشحن العدادات مسبقة الدفع لتحسين الخدمة حيث تم عمل ورديات منتظمة لجميع مراكز الشحن وتفعيل كافة التعاقدات مع جهات التحصيل الإلكتروني مثل (فوري – سهل وغيرها بما يضمن توفير الخدمة بإستمرار لدى المشتركين وتم تشغيل وحدات محمولة لشحن العدادت وتم توزيعها على العاملين. وتقوم الشركة بجهود متميزة في مجال ترشيد الطاقة ومجال الطاقة الجديدة والمتجددة حيث أنه تم تركيب عدد (102) محطة فوتوفلطية , وتم تركيب عدد (3165) مكثف.

وأفاد بأنه تم اضافة 66 محول و مد كابلات جهد متوسط بطول 65,5 كيلو متر وإنشاء خطوط هوائية جهد متوسط بطول 4,2 كيلومتر ومد كابلات جهد منخفض بطول 38,31 كيلومتر وإنشاء خطوط هوائية جهد منخفض بطول 96,5 كيلومتر .و أن الشركة نجحت فى تحقيق أعلى معدلات الترشيد فى الطاقة والعمل على تحسين الجهد بالشبكة حيث تم انشاء عدد 13 مغذي جديد وعمل احلال وتدوير لعدد 134 محول وتركيب مكثفات بقدرة 14,59 ميجافار كما تم انشاء 102 محطة فوتوفلطية و شاركت بإنشاء 6 محطات من ميزانيتها الخاصة وقامت بإستخدام أحدث التكنولوجيات الحديثة حيث تعمل على مشروع العدادات الذكية وانه جارى تنفيذ مشروع للعدادات الذكية بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه بهدف تحسين الخدمة للمشتركين الذين يتم التعامل بهم عن بعد وبلغ عدد المرحلة التجريبية الأولى 39250 عداد وتتميز بالدقة وسهولة شحنها أون لاين وفصلها عن بعد، وتم الإنتهاء من تركيب حوالى 20 الف عداد ذكى على الشبكة حتى الان , وجاري العمل على المرحلة الثانية من المشروع .

كما حذر الفقي سارقي التيار الكهربائي ومن يقومون بتعليق زينة رمضان وتوصيل التيار لها بطريقة غير شرعية بأنه سيتم التنسيق مع شرطة الكهرباء لشن حملات لضبط سارقي التيار الكهربائي والتوصيلات الغير شرعية.