قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة غدا

الأحد 19/مارس/2023 - 10:43 ص

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: "أرض اللواء من طريق المعتمدية حتى طريق ترعة المجنونة، بولاق الدكرور من ترعة المجنونة حتى كوبري ثروت"، وذلك من العاشرة مساء يوم غد الإثنين الموافق 20 مارس وحتى الثامنة صباح الثلاثاء 21 مارس الجاري.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الثاني من القطاع الأوسطي، الأمر الذي يتطلب قطع المياه، لربط خط المياه قطر 800 مم الجديد على الخط قطر 800 مم القائم، والمتعارض مع مسار المحور.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.