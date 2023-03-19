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الأحد 19 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأحد 19 مارس 2023

الدولار
الدولار
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استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 19 مارس 2023، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي والتنمية الصناعية.
ووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب البنوك الخاصة  30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني، والتجاري الدولي CIB، والإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، والإسكندرية، والأهلي المتحد، وكريدي أجريكول، وفيصل الإسلامي، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق، والاستثمار العربي، وبلوم، وقناة السويس".

ووصل أعلى سعر دولار أمام الجنيه على مستوى البنوك إلى 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، وميدو بنك.

 

الدولار الأمريكي اسعار الدولار