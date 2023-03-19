أسعار الدولار اليوم الأحد 19 مارس 2023

الأحد 19/مارس/2023 - 08:57 ص

استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 19 مارس 2023، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي والتنمية الصناعية.

ووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب البنوك الخاصة 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني، والتجاري الدولي CIB، والإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، والإسكندرية، والأهلي المتحد، وكريدي أجريكول، وفيصل الإسلامي، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق، والاستثمار العربي، وبلوم، وقناة السويس".

ووصل أعلى سعر دولار أمام الجنيه على مستوى البنوك إلى 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، وميدو بنك.