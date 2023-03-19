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الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

التذكرة بـ 700 ألف دولار| الهند تخطط لإرسال سياح إلى الفضاء

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أنها تعمل على مشروع لإرسال سياح إلى الفضاء على متن مركبات تابعة لها.

وحول الموضوع قال رئيس المنظمة سريدهارا بانيكر سومناث في مقابلة صحفية: "تخطط (ISRO) لإطلاق رحلات سياحية فضائية بحلول عام 2030، وتعمل المنظمة على تطوير مركبات خاصة لهذا الأمر".

وأضاف "العمل جار على تطوير وتصميم مركبة فضائية هندية مخصصة للرحلات اللسياحية، هذه المركبة ستكون آمنة وقابلة لإعادة الاستخدام.. من المرجح أن يكون سعر التذكرة حوالي 60 مليون روبية (حوالي 700 ألف دولار)، أعتقد أن هذه الأسعار تنافسية، والأشخاص الذين سيذهبون في هذه الرحلات السياحية سيمكنهم أن يطلقوا على أنفسهم تسمية "رواد فضاء".

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