اليوم.. خطة النواب تناقش موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة 2021/2022

الأحد 19/مارس/2023 - 01:22 ص

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعا اليوم الاحد، لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.

وفي سياق منفصل قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إن وثيقة سياسية ملكية الدولة، تحمل في طياتها تشجيع القطاع الخاص، وأن يتبوأ مكانته في المرحلة المقبلة، مشيرا إلي أن المرحلة الراهنة يعج العالم أجمع بالأزمات الاقتصادية.

وأكد "الفقى" أنه وسط الأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم يجب على اقتصاديات الدول الناشئة أن تتحوط ضد التحديات والمخاطر الناجمة عن هذه الأزمات، مضيفا:" ولذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة تخاطب أمر هام ألا وهو حقيقة التوازن بين الدولة والقطاع الخاص".

وأضاف:" من أجل تزايد القطاع الخاص يجب أن تفسح له الدولة المجال وتتخارج من أنشطة يصل تعدادها حوالي 62 نشاطا في مجموعة من القطاعات حتي يقود القطاع الخاص الاستثمارات في هذه القطاعات".

وأكد أن وجود القطاع الخاص يجعل الجسم الاقتصادي لدولة لديه صلابة ومرونة وقدرة على تحمل الصدمات والمخاطر الناجمة نتيجة الأزمات العالمية، مؤكدا أنه كلما توسع القطاع الخاص يزيد ذلك من إيرادات الدولة، مؤكدا أن القطاع الخاص قادر بشكل أسرع علي التوسع في الاستثمار الأخضر أكثر من القطاع الحكومي".

وأوضح أن أساسيات الاقتصاد المصري صحيحة ولكنها في حاجة إلي تصويب وهو ما تقوم به وثيقة سياسية ملكية الدولة، مؤكدا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة أكبر من فكرة الخصخصة".