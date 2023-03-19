اليوم.. التعليم تُقيم فعاليات نهائي مسابقة أولمبياد مدارس مصر

الأحد 19/مارس/2023 - 01:13 ص

تُقيم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد فعاليات نهائي مسابقة أولمبياد مدارس مصر بمحافظة السويس بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في ستاد منتخب السويس الرياضي.

ومن جانبه، تشمل أولمبياد مدارس مصر التنافس في 3 مجالات، بداية من مسابقة في المعارف العامة، وتشمل أسئلة عن الثقافة العامة خاصة المتصلة بالمحافظة، إلى جانب مسابقة في الألعاب الرياضية الترفيهية، وأخرى في المشروعات الصغيرة والمجتمعية وخلالها تقترح الفرق مشروعات تنموية تناسب بيئة المحافظة، والمدرسة التي تنتمي إليها واحتياجات المواطنين وسوق العمل.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفتي، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية، حيث استعرض الوزير الآليات والضوابط المنظمة لتنفيذ مجموعات الدعم، موجهًا بتفعيلها؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، ومراعاة أعداد الطلاب في مجموعات الدعم، بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة.